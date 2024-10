KO BI OVO OČEKIVAO! Novak Đoković ispalio i razočarao velikog prijatelja

ZANIMLjIVA vest nam dolazi iz Austrije.

Dominik Tim, austrijski teniser koji je osvojio 17 trofeja priprema se za odlazak u penziju 20. oktobra u Beču, a pozvao je i članove "velike trojke."

- Pozvao sam Đokovića, Federera i Nadala na svoju oproštajnu zabavu – niko me još nije kontaktirao - rekao je Tim za austrijski Heute, koji nije imao u vidu da se "Slem šest kraljeva" igra od 16. do 19. oktobra, tako da verovatno i to sprečava Novaka i Rafu da dođu u Beč.

Oproštaju Dominika Tima će prisustvovati fudbaler Andre Širle, ski-skakači Gregor Šlirencauer i Štefan Kraft, košarkaš Dirk Novicki.

Najveći uspeh Tima je osvajanje Ju-Es opena 2020. godine.

