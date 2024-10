IZDAJA KAKVU TENIS NE PAMTI! Danil Medvedev zabio nož u leđa Novaka Đokovića

Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u polufinale ATP turnira u Pekingu, gde će mu rival biti Karlos Alkaraz, kog smatra trenutno najboljim igračem na svetu.

Trenutno peti reket sveta je u četvrtfinalu turnira u Pekingu rutinski pobedio Italijana Flavija Kobolija sa 2:0 (6:2, 6:4).

Posle tog meča, Danil Medvedev je saznao da će mu naredni protivnik biti Španac Karlos Alkaraz, koji je sa 2:0 (7:5, 6:2) nadigrao Karena Hačanova.

- Mislim da je on za mene, i mislim da nisam jedini koji ću to reći, najbolji igrač na svetu kada je u zoni - rekao je Medvedev o Alkarazu uoči njihovog okršaja.

Na taj način, ruski as je jasno stavio do znanja svima da po njegovom mišljenju Novak Đoković više nije nedodirljiv, naprotiv. Iako je doskora samo Srbina dizao u nebesa, ali očigledo je došlo do izdaje.

Nastavio je potom da sipa pohvale na račun Karlitosa.

- Teško je igrati protiv njega. Mislim da je trenutno u zoni, tako da će to biti veliki test za mene. Videćemo kakvu ću taktiku imati, šta ću raditi i misliti - dodao je Rus.

Duel Medvedeva i Alkaraza na programu je u utorak od 10 sati po srednjoevropskom vremenu.

Pobednik tog meča će se u velikom finalu sastati sa boljim iz drugog polufinala, u kom će rekete ukrstiti prvi teniser planete Janik Siner i veliko iznenađenje turnira Kinez Junčaokete Bu.

