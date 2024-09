CEO SVET BRUJI O SRĐANU ĐOKOVIĆU! "Srbija je naša majka, Novak će živeti u Beogradu, a Kosovo..."

Otac najboljeg tenisera i sportiste svih vremena, Novaka Đokovića - Srđan Đoković, dao je intervju za Sputnjik u emisiji "Maša i...", gde se dotakao Novakovog odrastanja, karijere i njegovih planova kada završi karijeru.

Novak sa trobojkom i zlatnom medaljom, Foto Profimedija

Srđan je istakao da je ponosan što pored imena Novak Đoković stoji znak jednakosti sa Srbijom i što je prva asocijacija mnogih u inostranstvu na našu zemlju upravo njegov sin.

- Moja deca su se rodila ovde i Novak će, kad završi svoju tenisku karijeru živeti u svojom gradu, Beogradu u svojoj zemlji Srbiji. Naša majka je Srbija, mi smo Srbi, živimo u svojoj zemlji Srbiji, ponosni smo na to što smo Srbi. Nikada nismo radili ništa protiv drugoga, svi su radili nešto protiv nas, ali mi smo ostali čudosno stameni. Ostali smo na svojoj grudi, koliko nas ima. Nadam se da će nas biti više u budućnosti.

Đoković senior je otkirio da početak Novakove karijere nije bio lak, sa odlascima na male turnire širom Evrope i sveta, uz probleme oko dobijanja vize. Dodao je da je bilo izazovno biti Srbin u zapadnom svetu, posebno u vreme kada ih je taj isti svet bombardovao.

Foto: Profimedia

- Svaki njegov odlazak na te male turnire do 12, 14, 16 godina po Evropi i svetu su bili veliki problem, jer je on morao zajedno sa svojim pratiocima i svojim ocem da traži vizu u raznim zemljama da bi odlazio tamo. Nije bilo lako biti Srbin u tom zapadnom svetu koji nas je u stvari i bombardovao i uradio to što je uradio, a mi za vreme bombardovanja nismo otišli iz naše zemlje. Mi smo dva i po meseca sa decom, ostali u svojoj zemlji i gradu i skrivali se po bunkerima. Jedno vreme, a onda se više nismo ni skrivali nego su oni trenirali na teniskom klubu Partizan. Sve vreme dok su avioni leteli iznad grada i bombardovali.

Srđan je istakao značaj jedinstva kada je u pitanju status Kosova i Metohije, naglašavajući da je to srce Srbije i da bez toga Srbija ne bi postojala, te da nikada neće priznati Kosovo kao otuđeni deo od Srbije.

- Kosovo je srce Srbije, to nije floskula, to je istina jer mi smo bez Kosova prašina, prazan prostor, mi jednostavno ne postojimo. Kao što je za Jevreje Jerusalim ili za muslimane Meka i Medina ili za katoličanstvo Vatikan - za nas je Kosovo i Metohija. Mi bez Kosova i Metohije ne postojimo.

Neizostavna tema je i budućnost Novaka Đokovića, odnosno njegove dalje karijere:

- Što se mene tiče, on je zaokružio tu sportsku priču, igraće na još nekoliko turnira, ali mislim da je pokazao da je najbolji sportista sveta svih vremena. Brzo će se raditi i njegov muzej u Beogradu, pored muzeja Nikole Tesle, koji je najveći naučnik sveta svih vremena i to je sjajna stvar i mislim da će to još više učvrstiti snagu i veru Srbije i srpskog naroda u svoj narod i u svoju zemlju i da se ne stidimo ničega i da budemo ponosi zbog toga što smo Srbi - zaključio je otac najboljeg tenisera u istoriji belog sporta.

