ŠTA JE SA NOVAKOM ĐOKOVIĆEM? Alkaraz čekirao kartu, uskoro će i Rus, ali žurka nije prava bez GOAT-a

Španac Karlos Alkaraz izborio je učešće na Završnom mastersu koji će od 10. do 17. novembra biti održan u Torinu, dok Novak Đoković i dalje nije „čekirao“ kartu jer se nalazi van prve osmorke.

Đoković ima rekordnih sedam osvojenih završnih mastersa, ali to nema apsolutno nikakve veze s tim da li će učestvovati, jer najboljih osam u tekućoj sezoni ide u Torino.

Do sada su se „zapljunuli“ prvi teniser planete Italijan Janik Siner, fantastični Nemac ruskog porekla Aleksandar Saša Zverev i Karlos Alkaraz koji je stigao u Peking gde će igrati na turniru u Kini.

Očekuje se uskoro da će to učiniti i najbolji ruski teniser Danil Medvedev, dok će se ostali, uključujući i Novaka Đokovića, boriti do samog kraja. „Viđeni“ u Torinu za sada su još Amerikanac Tejlor Fric, Norvežanin Kasper Rud, Andrej Rubljov, Aleks de Minor, tu su još Đoković, Dimitrov, Pol, Cicipas, Hurkač i nema sumnje da će trka za Torino biti ultrauzbudljiva do samog kraja.

Ipak, treba istaći da najvećem teniseru svih vremena to apsolutno nije cilj, jer kako je nedavno rekao posle Dejvis kupa održanog u Beogradu, njemu je akcenat na grend slemovima, a sve ostalo je ostvario i osvojio tokom prebogate karijere.

Đoković je do sada osvojio rekordna 24 grend slema, s tim što u 2024. godini nije uspeo da se domogne najvećeg trofeja, ali je ostvario san uzimanjem zlatne medalje u Parizu.

