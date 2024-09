"DOŽIVEO SAM DA SAM GLAVNI RAZBOJNIK NA SVETU!" Novak Đoković o ovome više neće da ćuti (VIDEO)

NOVAK Đoković prisetio se još jednom neprijatnih scena koje je doživeo u Australiji 2022. godine, kad je ne samo bio zatvoren u centru za migrante, već na kraju, ličnom odlukom ministra, proteran iz pomenute države u koju je došao po pozivu Teniskog saveza Australije, kao pretendent na četvrtu uzastopnu titulu na Australijan opena.

Nole je gostovao u emisiji "Veče kod Ivana Ivanovića" i otkrio neke detalje onoga šta se dešavalo kada je deportan sa australijskog tla.

- Snimali su me sve vreme, gde sam putovao, šta sam radio. Sad ja čitam knjigu, gledam film, oni me snimaju, idem do ve-cea, oni me snimaju. Meni je porodica bila u Španiji i trebalo je da idem (iz Australije, kao deportovano lice) u Španiju, međutim, promenili su mi da idem u Srbiju. Rečeno mi je da mi Španci spremaju neprijatno iznenađenje*! Sad ja moram da idem u Srbiju gde ću biti, nadam se, siguran. I bio sam, hvala Bogu. Stvarno su svi izašli u susret i bili su prijateljski nastrojeni i podržali su me. U tom Dubaiju ja čekam četiri sata na let i pričam sa direktorom aerodroma i on mi kaže da se ne brinem, da su uz mene, a na televiziji ide "Bi-Bi-Si" (BBC) ili "Si-En-En" (CNN) gde svakih 20 minuta, bukvalno, oni vrte gde sam ja udarna vest. Bio sam glavni razbojnik na svetu u tom trenutku - rekao je Đoković.

Evo i kako je to izgledalo:

Podsetimo, Novak je uspeo da se oporavi od sve što je doživeo i vrati se u Australiju i 2023. godine podigao trofej na grend slemu koji se održava u Melburnu.

Ne samo da je pobedio na Australijan openu, već je osvojio još dva najveća turnira - Rolan Garos i Ju-Es open, dok je na Vimbldonu izgubio u finalu od Karlosa Alkaraza.

