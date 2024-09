"ZAMRZEO ME JE"! Dvojica srpskih tenisera se nisu podnosili na početku karijere

Filip Krajinović se ove nedelje i zvanično oprostio od tenisa. Srpski teniseri su ga ispratili u penziju i vrlo emotivno su govorili o svom drugu iz reprezentacije.

Međutim, Filip je otkrio i detalj sa kim nije bio na početku u dobrim odnosima od saigrača.

- Bežao sam od Viktora Troickog, nisam hteo da se družim sa njim. Bio sam razmažen tada, a sada mi je jedan od najboljih prijatelja". Ovako je Filip Krajinović, koga Novak Đoković zove "Fikus", u svom govoru opisao odnos sa sadašnjim selektorom Dejvis kup reprezentacije u momenat koji pamti od pre 15 godina. To su bile njegove reči tokom govora u punoj dvorani “Pionir” kada se i zvanično oprostio od tenisa u 33. godini.

Oglasio se i Viktor Troicki i objasnio o čemu se radi.

- Došao je kao mlad i neiskusan. Imao je jedno 16-17 godina, bilo je to u Benidormu u Španiji. Došao je sav pun sebe iz Amerike, iz IMG akademije. Tako da sam morao malo da ga prevaspitam. Naučio je dobro par lekcija. Stvarno nije hteo da me vidi, zamrzeo me. Ali, polako, vremenom se opustio i zaista smo sada bliski prijatelji. Nisam ja ništa loše uradio, prošao je tu malu dresuru - nasmejao se Troicki.

Krajinović je na zvaničan debi u dresu sa nacionalnim grbom čekao do 2014.godine protiv Švajcarske u Novom Sadu. U singlu je za Srbiju odigrao 12 mečeva i osam puta je slavio, dok je u dublu upisao tri trijumfa u osam mečeva. Najveći uspeh sa reprezentacijom bilo mu je polufinale 2017.godine kada je Francuska odnela pobedu.

