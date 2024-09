"UMRO JE!" Novak Đoković otkrio užasno stanje tenisa, ovo je malo ko očekivao

Srpska teniska reprezentacija savldala je Grčku u borbi za opstanak u Svetskoj grupi Dejvis kupa, a najbolji srpski teniser Novak Đoković bio je iskren na konferenciji za štampu.

FOTO: M. Vukadinović

Đoković je rekao da Srbija ima mlade talentovane igrače.

- Hamad Međedović je igrao pred punim 'Pionirom', siguran sam da je on danas prošao kroz mnogo emocija, pratim ga i trudim se da mu budem tu za savete, kao i ostalim teniserima i teniserkama - rekao je Đoković.

Govorio je o tome kako su neki prethodni teniseri započeli uspešnu tradiciju.

- Početna tačka koju smo imali u zlatnoj generaciji je bila solidna, imali smo Moniku Seleš, Bobu Živojinovića... Oni su pravili značajnije internacionalne rezultate. Hrvatska je tu imala veću tradiciju od nas. Imate cikluse, navikli smo u Srbiji na neke uspehe, i drago mi je da je naš uspeh kolektivni, ne treba zaboraviti Anu Ivanović i Jelenu Janković, koje su bile broj jedan i inspirisale mnoge devojčice da se bave tenisom. To je pozitivna stvar, pozitivni uticaj uspešnog talasa - dodao je najbolji srpski teniser.

Đoković se osvrnuo na situaciju u timskom tenisu u Srbiji.

- Nama je klupski tenis bukvalno umro. Partizan se ne takmiči više od 10 godina, ja sam ponikao tamo, Viktor u Zvezdi... Nivo klupskog tenisa je bio izuzetno visok. Ja sam od 10. do 18. godine svaki dan imao sparinge sa boljim teniserima, koji su me vukli. Danas toga nema. To je jedan veliki problem, koji niko osim Saveza ne može da reši. Nadam se da će se stvari promeniti - naveo je Đoković.

Dodao je na kraju da mora da se izgradi sistem.

- To je osnova svega, ne možete da se oslanjate na sistem jer sistem ne postoji. Ovo sada nije održivo. Potrebno je zasući rukave i videti šta bi trebalo da se menja. Ne možemo da živimo samo od uspeha i da se nadamo da ćemo da preživimo na krilima tog uspeha, a tako stvari funkcionišu otkad ja znam za sebe. To su neke kompleksnije teme - dodao je Đoković.

