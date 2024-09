"VRAĆAMO SE TAMO GDE PRIPADAMO, SLEDEĆE GODINE IDEMO PO NAŠ CILJ": Selektor Troicki posle pobede Srbije nad Grčkom

Teniseri Srbije su uspeli da izbore ostanak u Svetskoj grupi Dejvis kupa, pošto su u Beogradu pobedili Grčku ukupnim rezultatom 3:1.

FOTO: OKS

Selektor teniske reprezentacije Srbije Viktor Troicki rekao je da su igrači bili maksimalno fokusirani iako su bili favoriti protiv Grčke u duelu Dejvis kupa Svetske grupe jedan.

- Čestitao bih svom timu na sjajnoj pobedi. Iako smo bili favoriti protiv Grčke, igrači su bili maksimalno fokusirani. Danas je bilo malo neizvesno, malo nismo imali sreće, ali na kraju je sve dobro. Popravljen je utisak iz Kraljeva, vraćamo se tamo gde pripadamo i sledeće godine idemo po naš cilj - rekao je Troicki.

FOTO: M. Vukadinović

Srpski teniser Dušan Lajović je danas zbog povrede meč Grku Demetrisu Azoidesu pri rezultatu 6:1, 2:3.

- Imao je dobijen meč. Malo se možda opustio, trenutak nepažnje i povredio je skočni zglob. Videćemo šta je, on je jedini koji je trebalo da igra sledeće nedelje u Kini. Sutra je imao let, ostali ne igraju. Nadam se da nije strašna povreda i da će se oporaviti što pre - rekao je selektor Srbije.

On se potom prisetio raznih anegdota sa mečeva Dejvis kupa.

- Dejvis kup u nama budi najlepša druženja, priče i kad smo zajedno bude jako zanimljivo, imali smo puno lepih trenutaka. Kad smo pobedili u Splitu bila je napeta atmosfera, to smo lepo proslavili. U Argentini kada je sve išlo po zlu, nismo dobili ni meč, Filip Krajinović je imao stendap šou uveče i svi smo plakali od smeha. Bilo je sjajnih trenutaka, trudimo se da prenesemo to na sve mlađe da i oni shvate tu čar timskog igranja tenisa. U Švedskoj smo pevali Janku Tipsareviću na prozor u tri ujutru "Spavaj Jankela". Kroz svašta smo prošli kro 20 i kusur godina. Zato se verovatno i dalje okupljamo ovde - istakao je Troicki.

FOTO: M. Vukadinović

Troicki je istakao da Srbija mlade i perspektivne tenisere.

- Hamad Međedović je na pragu Top 100, poseduje potencijal i kvalitet za mnogo dalje. Što se mlađih tiče, imamo Maksimovića, Milića, Đurića, koji se nažalost povredio... Mi ocekujemo da oni mogi da imaju potencijal i da mogu da naprave rezultate uz pravilan rad i puno kockica da se sklope - rekaoe je Troicki.

Troicki je istakao da je Novak Đoković ostvario vrhunske rezultate.

- Ovo što je Novak postavio teško će iko ikada dostići. Treba da uživamo u ovom trenutku. Celokupan sistem trebalo bi da se napravi. Nemamo Nacionalni centar, a dolazi zima, nemamo halu u dvorani, koju možemo da koristimo. To je ozbiljan problem, uglavnom je to snalaženje. To je tužno, nismo velika zemlja, ali imamo takav uspeh u tenisu, a da nemamo osnovne uslove za rad i napredovanje - rekao je Troicki.

BONUS VIDEO OVACIJE PUBLIKE: Teniseri Srbije spremni za meč Dejvis kupa

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.