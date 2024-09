TENISKA RAPSODIJA ZVANA ĐOKOVIĆ: Novak "počistio" Ksilasa i doveo Srbiju na meč od pobede u Dejvis kupu

Srpski teniser Novak Đoković savladao je Janisa Ksilasa rezultatom 2:0 (6:0,6:1) i doneo Srbiji drugi bod u Dejvis kupu.

FOTO: M. Vukadinović

Đoković je od samog početka meča pokazao dominaciju. Do samog kraja prvog dela igre Ksilas je uspeo da osvoji samo dva poena a srpski teniser je potpuno ležerno dolazio do poena. Sve do poslednjeg gema delovalo je da će prvi set biti završen u rekordnom roku, ali se Grk potrudio da unese uzbuđenje u meč.



Drugi set doneo je sličan epilog kao i prvi. Đokovićeva dominacija nastavila i u ovom delu igre, a Ksilas je delovao kao da se malo oslobodio početnog pritiska pa je pravio nešto manje grešaka nego u prvom setu, ali i dalje nedovoljno da pruži ozbiljniji otpor Đokoviću. Nastavio je najveći svih vremena da "razbija" mladog Grka i na kraju je odneo pobedu sa samo jednim izgubljenim gemom.

Sutra od 13 časova se igra dubl meč u kojem se sastaju Novak Đoković i Hamad Međedović protiv Demetrisa Azoidesa i Petrosa Cicipasa. Ipak može da dođe do promene sat vremena do početka meča i ostaje da se vidi ko će definitivno imati priliku da donese Srbiji pobedu u ovom meču.

Drugi set: Đoković - Ksilas 6:0, 6:1

6:1 - Kraj! Novak Đoković je pobedio i doneo drugi bod Srbiji! Meč je završen manje od sat vremena!

5:1 - Prvi gem za Ksilasa! Grk je uspeo da osvoji prvi gem u ovom meču!

5:0 - Sjajni Đoković je na gem od pobede. Ksilas će servirati u sledećem gemu za opstanak u meču.

4:0 - BREJK ĐOKOVIĆ! Nastavlja Novak sa dominacijom! Bez većih problema uzeo je i četvrti gem u drugom setu! Pobeda i drugi bod za Srbiju je vrlo blizu.

3:0 - Nešto uzbudljiviji je bio ovaj gem. Ksilas je pružio nešto veći otpor u ovom delu igre i Đoković je u uspeo da dobije 40:30, ali svakako se nastavlja Novakov put ka pobedi!

2:0 - BREJK ĐOKOVIĆ! Ksilas je opet na svoj servis uspeo da osvoji samo jedan poen, a Đoković lako dolazi do brejka.

1:0 - Nastavlja Đoković tamo gde je stao. Ponovo bez izgubljenog poena osvaja prvi gem u drugom setu.

Prvi set: Đoković - Ksilas 6:0

6:0 - Đoković vodi 1:0 u setovima! Bio je ovo najuzbudljiviji gem do sada! Ksilas se snažno borio, usepo da izbori 40:40, ali je Novak bio pribran na kraju i došao do prednosti u setovima.

5:0 - Nastavlja Đoković da gazi! Još jedan gem do osvajanja prvog seta!

4:0 - BREJK ĐOKOVIĆ! Srpski teniser je opet bez problema osvojio ovaj gem. Iskoristio sve greške Grka i blizu je osvajanja prvog seta.

3:0 - Ksilas je uspeo da zabeleži prvi poen na meču, ali mu je to slava uteha jer je Đoković ponovo bez većih problema osvoji ovaj gem.

2:0 - BREJK ĐOKOVIĆ! Ksilas ni jedan poen nije uspeo da osvoji na svoj servis, a čak je zabeležio i dve duple servis greške. Srpski teniser ima brejk prednosti.

1:0 - Đoković je bez većih problema doneo prednost Srbiji. Nije dopustio ni jedan poen protivniku i dominantno brani svoj servis.

Uoči meča:

Novak Đoković izlazi kao drugi na teren protiv malo poznatog grčkog tenisera Janisa Ksilasa koji je 770. na ATP listi. Iako je srpski teniser izraziti favorit, izvesno da se Ksilas neće predavati i da će svim silama probati da napravi iznenađenje protiv najboljeg tenisera svih vremena. Đoković je sada u žiži interesovanja nakon gostovanja u emisiji kod poznatog TV voditelja Ivana Ivanovića gde je pričao o svojoj karijeri, a mnogo pažnje je privukla priča o vaspitanju svoje dece.

Prednos Srbiji doneo je Miomir Kecmanović pobedom nad Aristotelisom Tanosom 6:3, 6:3.

