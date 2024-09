"NE MOGU DA DOČEKAM!" Novak Đoković potvrdio učešće na nestvarnom turniru u Kini

ŠANGAJ prilika za "stotku". Zlatnom medaljom na OI u Parizu najveći teniser svih vremena Novak Đoković prekinuo je "post" bez pehara, a naredna se ukazuje na mastersu u Kini (2-13. oktobar).

Ono što su organizatori najavili još pre izvesnog vremena samo je dobilo potvrdu i od našeg asa.

- Ne mogu da dočekam. Super sam uzbuđen što ću ponovo videti moje navijače u Kini. To je jedan od najboljih teniskih turnira na svetu. Pet godina je predug period, tako da jedva čekam da ponovo zaigram u Kini - napisao je Nole na društvenim mrežama.

Ako je negde prilika da se prekine nikad veća suša na ATP turu to je upravo u najmnogoljudnojoj zemlji na svetu. Otkada je posle reorganizacije kalendara sa završnog mastersa konvertovan u "hiljadarku" uspešnijeg čovek od Novaka nema. Ima ukupno četiri pehara i učinak od 34-5. Inače, Đoković nikada nije zašao u septembar, a da na ATP karavanu nije imao prilike da se raduje, a ova bi bila posebna, pošto bi postao tek treći čovek sa trocifrenom brojkom. Federer ima 103, Konors 109.

Upravo Amerikanac smatra da Noletov balon nije izduvan posle najvećeg dostugnuća u karijeri kako je srpski as nazvao osvajanje najsjajnijeg odličja na Igrama.

- Svi koji već sahranjuju Đokovića greše. Mislim da je još rano za njega. Naravno da nije lako za nekoga ko ima 37 godina kao on da iz nedelje u nedelju igra sa istim intenzitetom. Jednom kada mladi ljudi pomisle da ste izgubili auru, mnogi od njih pomisle da više niste nepobedivi. To se sada dešava Đokoviću posle poraza od Popirina - objašnjava petostruki šampion Ju-Es opena.

Ubeđen je Džimi Konors da Novak još nije rekao poslednju reč.

- Postajete stariji, morate više da trenirate, napornije da trenirate, da se više žrtvujete". Nije to lako, ali ne mislim da je zbog toga on gotov. On uvek od sebe očekuje najviše. Tačno je da je u Parizu osvojio ono što je celog života sanjao, da je sada osvojio sve važno što postoji u tenisu, ali i pored toga ne verujem da se njegov kraj bliži.Tačno je da su OI za njega bila prioritet, tačno je da je to promenilo njegov odnos prema nekim drugim turnirima, ali sam siguran da on nikada ne bi izašao na teren sa manjim očekivanjima - zaključio je Konors.

