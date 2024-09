OGLASIO SE RAFAEL NADAL! Evo šta je rekao o dopingu Janika Sinera

LEGENDARNI španski teniser Rafael Nadal izneo je svoje mišljenje o doping skandalu u kom se našao prvi reket sveta Janik Siner.

- Verujem u dobru nameru ljudi. Poznajem Sinera i ne mislim da je namerno pokušao da se dopinguje. Osim toga, pravda je pravda, i ne mislim da pravda treba da nam se sviđa samo kada se rešava na način na koji mi mislimo. Na kraju, pravda je pravda i verujem u pravdu i u organe koji donose odluke i koji zaista donose odluke na osnovu onoga što smatraju ispravnim - rekao je Španac u emisiji " El Hormiguero".

Čvrsto veruje da Siner nije bio privilegovan zbog svog imena.

- Potpuno verujem da ako nisu izrekli sankciju, to je zato što su oni koji su odlučivali u ovom slučaju jasno videli da ono što je bilo nije bilo za sankciju. Ne mislim da će Siner biti zaštićen samo zato što je on Siner, a da će neko drugi biti kažnjen. Verujem u to i zaista sam uveren u to. Naravno, mišljenje drugih je takođe potpuno respektabilno, ali ja imam ovo mišljenje - dodao je Nadal.

Podsećanja radi, nedavno je kao grom iz vedra neba odjeknula vest da je mladi italijanski teniser u martu dva puta pao na doping testu. Skandalozna vest skrivala se u strogoj tajnosti mesecima, a onda se samo pojavilo saopštenje da je na turniru u Indijan Velsu dva puta bio pozitivan na nedozvoljenu supstancu kolstebol i da nije kriv.

