"ĐOKOVIĆ NIJE MAŠINA, OVO SE DEŠAVA!" Legendarnu teniserku nije začudila Novakova rana eliminacija sa Ju-Es opena

NOVAK Đoković učešće na Ju-Es openu okončao je u trećem kolu. O njegovom nastupu u Njujorku govorila je legendarna Martina Navratilova.

Slavna Čehinja je istakla kako je ne čudi rana eliminacija još uvek aktuelnog šampiona ovog grend slema. Ona smatra da je srpski as sve podredio zlatu na Olimpijskim igrama, do kog je na kraju i stigao.

- Sve je podredio zlatnoj olimpijskoj medalji i to je i uradio. Zato me ne čudi što je ovako brzo ispao na Ju-Es openu, mnogo malo vremena je bilo da se oporavi i pripremi. Bilo je jasno od početka da nema fokus, nema vatre koja se ugasila, nije Novak mašina, dešavaju se ovakvi padovi. Kada imate loš dan mnogo je teže da ga preživite sa 37 nego sa recimo 25 - rekla je Navratilova za "Skaj Sports".

Ova 67-godišnjakinja ističe da će Noletu biti sve teže u nastavku karijere.

- Sve postaje teže, traje duže. Oporavak od napornog treninga, oporavak od povrede. Želiš da treniraš manje, ali onda si u lošijoj formi. Ne vidim kako može da ostane motivisan. Ako neko može, to je on, ali mora da igra malo više nego što je igrao. Ako nemate mečeve, gubite rutinu. Ne možete to da vežbate - zaključila je bivša teniserka koja je u karijeri osvojila 18 grend slem titula.

Podsetimo, naredni nastup Đokovića biće za reprezentaciju Srbije u Dejvis kupu. Rival naše selekcije biće Grčka (14. - 15. septembar).

