RAZBIO ALKARAZA NA JU-ES OPENU, PA ŠOKIRAO SVE(T): Holanđanin razmišlja o penziji!

Senzacija u Njujorku - španski teniser Karlos Alkaraz eliminisan je već u drugom kolu Ju-Es opena pošto je od njega u tri seta bolji bio Holanđanin Botik van de Zandshulp (6:1, 7:5, 6:4).

Trenutno 74. igrač planete deklasirao je jednog od favorita sa 6:1, 7:5, 6:4.

- Igrao sam sa puno emocija, ali stabilno. Mislim da sam igrao neverovatno stabilno. Verovatno su svi pomislili kada sam dobio prvi set da će se on probuditi. Karlos je jedan od najboljih tenisera sveta, on ulazi u igru sa nekim drugim nivoom. Napravio sam brejk u drugom setu veoma rano. Uzvratio. Posle toga je bilo 5:5 i odservirao sam kako bi trebalo. U trećem... Da, pomisliš sada će izaći sa nečim posebnim. O tome sam razmišljao tokom čitavog meča - rekao je Van de Zandshulp.

- Igra neverovatno agresivno. Uvek pokušava da izađe napred, a ja sam danas pokušavao da tako i uzvratim, da se približim mreži da on to ne bi mogao da učini. Mislim da sam uradio dobar posao. On je neko ko može da uradi sve. Kada mu je loptica na forhendu, može da odigra drop udarac. Može da ode po viner, "insajd-aut" udarac ili "insajd-in". Može da uradi sve sa teniskom lopticom. Zato mi je meč sa njim bio izuzetno težak.

Van de Zandshulp je nedavno govorio da bi mogao da se penzioniše.

"Da, to je tačno. Bio sam na Rolan Garosu. Posle Rolan Garosa sam uzeo slobodno nekoliko nedelja. Nisam igrao u tom periodu, a onda sam igrao na Vimbldonu. Eto, pojavljivao sam se na turnirima u Evropi. Teniski tur je jako težak. Možete igrati dobro, ali i sa tom igrom ćete odigrati dva meča u nedelji. Ako niste nosilac na turniru, može da vam dođe, recimo, Siner u prvoj rundi, pa ponovo Siner u prvoj rundi. Možete da igrate dobro, ali da izgubite mnogo mečeva. Potrebno mi je bilo samopouzdanje proisteklo iz pobeda. To je ono što sam uradio. Posle Vimbldona sam igrao nekoliko čelendžera u Evropi. Pokušao sam da uđem u seriju od više mečeva, da mi da to samopouzdanje i evo nas...

Morao je da igra i čelendžere.

- Mislim da je najteži period iza mene. Pao sam sa 25. na 70. mesto, a to znači da odmah nisam nosilac. Samo sam bio srećan da igram mečeve, da ih dobijam. Naravno, drugačije je na ATP turnirima u odnosu na čelendžere, ali kada pogledam unazad, nije mi ta promena bila teška.

Još malo se osvrnuo na razmišljanja o odlasku u penziju.

- Kada sam to rekao, razmišljao sam naravno o tome. Tako su se stvari tada odvijale. Prošle godine sam doživeo povredu. I dalje imam problema sa povredom od prošle godine. Postojala je šansa da prestanem da igram... Daću sve od sebe do kraja godine, pa ćemo videti kako se sve odvija. Da, ta zamisao je bila ozbiljna.

Alkaraz ga je pobedio u Melburnu 2021, te Bazelu godinu dana kasnije.

- Mislim da sam danas igrao malo drugačije. Kada on udara lopticu, osećate da stiže sa jačinom. Pod stresom ste da je udarite jače, teško ju je kontrolisati. Tako sam se osećao kada sam igrao u Bazelu i na Australijan openu. Danas sam osetio da sam smireniji prilikom udaraca. To je bila najveća razlika.

Naredni rival biće mu Džek Drejper.

- Svi mečevi su teški. Mislim da je sledeća runda Džek Drejper. Mislim da je zaista dobar igrač, koji ima dobru sezonu. Dobar servis, udarci. Biće teško. Radujem se ostatku turnira. Svi koji su ostali u žrebu su neverovatni igrači. Svaki meč će biti težak - zaključio je Holanđanin.

