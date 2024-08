"NISMO OVO ŽELELI": Novak Đoković se oglasio posle meča sa Laslom Đereom na Ju-Es openu

NOVAK Đoković prošao je u treće kolo Ju-Es opena, ali ne na način na koji je želeo. Njemu je zbog povrede početkom trećeg seta meč predao Laslo Đere. Nole se oglasio posle duela.

Uslovi za igru su bili teški. To najbolje može da se vidi po tome da su obojica tenisera morala da traže pomoć doktora.

- Predaja nije ono što smo želeli. Oligledno je imao povredu, to se dešava. To ga je držalo van turnira neko vreme. Pogotovo u ovim uslovima nije lako. Trebalo je da dobije drugi set. Da li je to stavilo veći teret na njega. Velika borba preko dva sata, morao sam da jurim i serviram kao ti Nik, ali nisam uspeo, već sam morao da se oslonim na igru sa osnovne linije - rekao je Novak na terenu Kirjosu koji ga je intetvjuisao.

Istakao je da podiže lestvicu i da mu je čast što može da igra sa 37 godina.

- Uzbuđen sam, trudim se da pronađem igru. Ne može da bude veće od ovoga, atmosfera je neverovatna. Privilegija je igrati u mojim godinama, guram lestvicu dalje, videću koliko mogu još.

Nasmejao je potom prisutne kad je otkrio kako se oporavlja.

- Kako se oporavljam? Pijem smuti Nik Kirjos. Šetnja po Central parku, pola dana sam u oporavku, sa momcima i timom. Trudim se da držim telo u dobro stanju jer nemam više 21 godinu. Posvećujem se procesu oporavka. Moraću mnogo bolje da serviram, biće sve teže i teže. Popirin je sjajan, igra odlično poslednjih nedelja, biće teško - zaključio je Đoković.

Podsetimo, Novak je protiv Popirina ove godine igra na Australijan openu i Vimbldonu i u oba navrata je uspeo da ga pobedi, ali gubio je set.

