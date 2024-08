TENISKI SVET U ČUDU! Novak Đoković usred Amerike oborio još jedan svetski rekord

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Ju-Es opena u Njujorku, nakon pobede nad Moldavcem Raduom Albotom rezultatom 3:0, po setovima 6:2, 6:2, 6:4.

FOTO: Tanjug/AP

Nole je tako postao igrač koji je ostvario najviše pobeda na centralnom terenu Ju-Es opena, stadionu "Artur Eš", u istoriji tenisa. Naime, Đoković je upisao 78. trijumf na ovom terenu.

Upitan posle meča da li je znao da igra za ovaj rekord, rekao je da nije.

- Hvala vam, nisam to znao, da budem iskren! Ovo je najveći, sigurno najglasniji stadion koji imamo u istoriji sporta. Kada su uveli krov sigurno je postalo još glasnije, a uz nova pravila ove godine da publika može da se kreće... Mnogo toga se dešava na terenu. Evo, sad je ponoć. Volim da igram noćne sesije, ali možda ne baš ovako kasno. Hvala svima što su ostli, cenim vas! - objasnio je Đoković.

Džejms Blejk, koji ga je intervjuisao, kaže da iako ima 37 godina kreće se kao da ima 21.

- Nema jedne reči ili tajne kojom to mogu da opišem. To je stil života, način na koji se odnosim prema svojoj karijeri. Imao sam sreće na početku života da me okružuju neki veliki znalci koji su bili dovoljno ljubazni da podele svoje savete sa mnom".

Upitan je Novak i za ključ svoje dugovečnosti.

- Veoma rano sam naučio da je prevencija u stvari dugovečnost. Tako da - istezanje, zagrevanje... Sve što sam radio na početku će mi se vratiti kasnije u karijeri. Telo je jedan deo, mentalni i emotivni deo je isto tu. Morate da pronađete optimalni balans između ta dva - rekao je Đoković i podvukao:

- I dalje uživam da se takmičim, veoma sam samokritičan na terenu, nekada i veoma frustriran. Ali, na kraju dana, ovaj sport mi je dao toliko mnogo i to što nastavljam da igram i dajem 100 odsto svaki put kad izađem na teren je moje oduživanje ovom sjajnom sportu.

