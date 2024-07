PUKLO U DUBAIU! Evo zbog čega je Đorđe Đoković napustio košarkaški klub

Košarkaški klub Dubai moraće da traži novog potpredsednika i direktora kluba, nakon što ih je napustio Đorđe Đoković.

foto: Tanjug

Brat Novaka Đokovića je u Dubaiju, koji će sledeće sezone igrati AdmiralBet ABA ligu, bio jedan od čelnih ljudi, ali klub je odlučio da krene u drugom pravcu.

Njegovo mesto zauzeće Salem Bin Dasmal, koji je postao deo kluba pre dva meseca, a pored toga je potpredsednik "Bin Dasmal Grupe".

“Odlazak iz košarkaškog kluba Dubai bio je teška odluka, s obzirom na sve što sam uložio u ovaj projekat”, počinje Đoković za Sport klub i dodaje:

“Ponosan sam na to što sam uspeo da klub iz Dubaija uvedem u evropsku košarku, što mnogima pre mene nije pošlo za rukom. To smatram ogromnim uspehom za sebe lično i za klub. Međutim, zbog razlika u vizijama i strateškim pravcima sa trenutnim rukovodstvom, odlučio sam da je vreme za nove izazove. Moj cilj je oduvek bio da postignem najviše moguće standarde za klub iz Dubaija, jer verujem da samo to i zaslužuje”.

Dubai će naredne sezone učestvovati u samo jednom takmičenju – u ABA ligi – a Đoković smatra da je to greška.

“Verujem da košarkaški klub Dubai ima potencijal za veliki uspeh, ali to zahteva mnogo strpljenja, znanja i iskustva. Trenutnom menadžmentu želim mnogo sreće na njihovom putu ka Evroligi. Lično sam vodio dugotrajne i intenzivne razgovore sa Evroligom, koji su pokazali veliko interesovanje za Dubai. Ponuda da se igra Evrokup ove sezone bila je na stolu, što bi nas značajno približilo krajnjem cilju, Evroligi. Smatrao sam da se takva prilika ne sme odbiti, međutim, nažalost, rukovodstvo kluba zadovoljilo se trenutnim stanjem i igranjem samo ABA lige u ovoj sezoni”, ističe Đoković i dodaje:

“Ostaje da vidimo da li će se klub ponovo naći na spisku potencijalnih učesnika Evrokupa za sledeću sezonu, što istinski klubu želim. Evroliga je sjajno takmičenje sa vrhunskom košarkom, i za klub sa drugog kontinenta kao što je Dubai, neophodno je da se ispune visoki standardi kako bi liga mogla da nastavi da raste”.

