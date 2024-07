NIŠTA OD TITULE: Fis srušio Zvereva i pokorio Hambuurg

Francuski teniser, Artur Fis je pobednik ATP turnira u Hamburgu, pošto je u velikom finalu, pobedio domaćeg tenisera Aleksandera Zvereva rezultatom 2:1 po setovima 6:3, 3:6, 7:6 (1).

Aleksandar Zverev nije uspeo u svom rodnom gradu da odbrani pehar koji je osvojio prošle godine. Vodio je Fis veliku borbu kako sa Zverevom, tako i sa nemačkom publikom, na kraju, zasluženo je slavio.

Fis je bolje otvorio meč. Veoma brzo, tačnije već u drugom gemu, stigao je do brejka i potom i do 3:0. Fis je u petom gemu spasao čak četiri brejk lopte, potom još tri u sedmom gemu za 5:2. I to je prelomilo, Francuz je dobio set posle 56 minuta sa 6:3.

Zverev je morao da se trgne, nošen podrškom sa tribina, uspeo je da dođe do brejka u šestom gemu i to mu je bilo dovoljno da nešto kasnije stigne do 6:3 i izjednačenja u meču.

U setu odluke, Fis je u prvom i petom gemu uspeo da spasi tri brejk lopte, potom još dve u devetom i 11. gemu.

Sve je izdržao, došlo se do taj-brejka, a tu je Fis imao više snage i koncentracije i slavio sa 7:1. Za titulu je nagrađen sa 500 poena i 353.750 evra, dok je Zverev dobio 330 poena i 190.345 evra.

