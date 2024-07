KALENDAR "UBIJA" TENISERE: Navratilova oštra, ali i Nadal

PRONAĆI mane Novaku Đokoviću. "Igrica" u kojoj se utrkuju bivši teniski asovi, ali i stručnjaci čim srpski igrač ostvaruje slabije rezultate.

Dok se Toni Nadal, stric i nekadašnji strateg Rafaela Nadala, skoncentrisao na finale Vimbldona, Martina Navratilova, nekada prva igračica sveta, posmatra celu situaciju u belom sporu iz drugog ugla. Legendarna čehoslovačka teniserka, koja poseduje pasoš Amerike, smatra da je kalendar takmičenja previše zahtevan. Pogotovo ovog leta, kada su na programu i OI. Teniski turnir u Parizu traje od 27. jula do 4. avgusta. Poslednji grend slem u sezoni, Ju-Es open u Njujorku, igra se od 26. avgusta do 8. septembra.

- U suštini, start olimpijskog turnira je dve nedelje posle Vimbldona, a igrači imaju malo vremena za promenu. Očekuje ih nešto emotivno i fizički zahtevno, da bi posle ubrzo morali na betonske terene - kaže devetostruka šampionka u Londonu.

Takođe, navodi da će učešće u Francuskoj iscrpeti tenisere za naredna takmičenja, kao što je Ju-Es open. Navratilova je navela i konkretan primer Đokovića iz 2021. i kako to može negativno da utiče na igrače.

- Mislim da će u Njujork mnogi doći sa isplaženim jezikom. Većina će biti u redu za Olimpijske igre, ali koliko energije imate? Mislim da je to Novaka koštalo kalendarskog grend slema pre tri godine i sada to opet rade. Biće to mnogo gore od podloge, to su te emotivne i mentalne stvari koje vas obaraju - konstatuje Navratilova.

Sa druge strane, u redovnoj kolumni za "Pais", Toni Nadal potrudio se da nađe mane Đokoviću. Tako Rafaelov stric smatra da Nole nema više brzinu kojom može da parira Karlosu Alkarazu i da je zato igubio nedavno finale Vimbldona.

- Jedina opcija koju je Srbin imao je da uspori ritam. Da se nada da je dovoljno dobar i da Karlos neće imati svoj najbolji dan. Pobediti Karlosa na brzinu je, praktično, nemoguće ovih dana. Možda samo Janik Siner može tako da igra sa Špancem. Narednih nekoliko godina verovatno će kolo voditi njih dvojica - daje svoj sud Toni.

Bivši trener Feliksa Ože-Alijasima navodi da ga je iznenadio drugačiji pristup Novaka i previše izlazaka na mrežu.

- Znajući da ni njegove noge, ni njegovi udarci nisu ono što su bili i da mu ne bi odgovarao ni dugačak, naporan meč, on je pokušao sa taktikom koja se ispostavila samoubilačka - konstatovao je Nadal.

Zarada 169 miliona dolara

OD turnirske zarade u karijeri niko nije više ostvario profita od Novaka Đokovića. Srpski teniser prihodovao je čak 169 miliona dolara. Po tome, ostavio dva najveća rivala, Rafael Nadal je zaradio 135, a Rodžer Federer pet miliona manje.

Inače, naš as je rekord po prilivu novca u jednoj sezoni. Naime, 2015. godine dobio je čak 21,5 miliona dolara.

Nole igra u Sinsinatiju

NOVAK Đoković braniće krunu u Sinsinatiju osvojenu prošle godine, objavio je turnir. Naš as, zvanično je prijavljen za nadmetanje od 12. do 19. avgusta, koji će biti pripremni za Ju-Es open (26. avgust - 8. septembar). Lane, Nole je do pehara stigao u spektakularnom finalu pobedviši Karlosa Alkaraza, posle skoro četiri sata borbe.

