KAKVE REČI ALKARAZA: Novak Đoković je za mene Supermen

NOVAK Đoković nije uspeo da pobedi Karlosa Alkaraza koji je trijumfovao u finalu Vimbldona sa 6:2, 6:2, 7:6(4). Španac je uprkos pobedi sa mnogo poštovanja govorio o velikom rivalu.

On je na konferenciji za novinare istakao da je srpski as za njega Supermen. Istog mišljenja je bio i pre početka turnira.

- Još uvek verujem da je Novak Supermen. Ono što je uradio na turniru posle operacije je neverovatno. Pričao sam na terenu o radu koji je Novak uradio. Van ovog sveta je to što je stigao do finala. Za mene je on Supermen - rekao je Alkaraz.

Podsetimo, naredno takmičenje na kom će igrati Novak Đoković su Olimpijske igre koje se održavaju u Parizu od 26. jula do 11. avgusta.

