"MNOGI NISU ZADOVOLJNI ŠTO SAM JOŠ UVEK TU": Novak Đoković zagrmeo posle poraza u finalu Vimbldona

NOVAK Đoković nije uspeo osmi put da podigne trofej na Vimbldonu. Srbin je izgubio od Karlosa Alkaraza sa 6:2, 6:2, 7:6(4). Posle meča je govorio o svemu, između ostalog i o smeni generecija.

Svestan je da mnogima smeta što je i dalje prisutan na ATP turu.

- Logično je i normalno da se priča o tome, ljudi stalno traže nešto novo. Mnogi nisu ni zadovoljni time što sam ja tu, verovatno, pa traže novog lidera, ali to je sastavni deo moje karijere i ekosistema u kojem radim, funkcionišem, živim. Svako ima pravo da iskaže svoje mišljenje. Što je veća pozornica, dalje će se čuti - rekao je Đoković.

Naglasio je i o kojim teniserima može da se priča da bi mogli da budu nove velike zvezde "belog sporta".

- Ako govorimo o rezultatima Alkaraza, on zaslužuje da bude deo diskusije o smeni generacija jer to zaslužuje – ima četiri grend slema, bio je broj 1. Siner takođe, pogotovo ove godine, ali drugi ne baš – treba da se dokažu rezultatima. A ljudi koji nisu bili ni blizu titula i Centralnog terena, a nešto pričaju – to je... Prohujalo s vihorom - istakao je osvajač 24 grend slem titula.

Podsetimo, naredni izazov za Novaka Đokovića su Olimpijske igre koje se održavaju u Parizu od 26. jula do 11. avgusta.

