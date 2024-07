PONOS SRBIJE: Evo šta je Đoković rekao Kejt Midlton nakon što mu je uručila "utešni" trofej na Vimbldonu

Novak Đoković poražen je u finalu Vimbldona od Karlosa Alkaraza 3:0(6:2,6:2, 7:6), a prilikom dodele priznanja nakon meča, imao je priliku da se sretne i sa princezom od Velska Kejt Midlton.

Ona se prvi put pojavila u javnosti, od kako je objavila da boluje od raka, i uručila trofej pobedniku Karlosu Alkarazu, ali i "utešni" trofej za Đokovića koji joj se tom prilikom poklonio, ali i obratio sa par reči.

Sada je na konferenciji otkrio šta je rekao princezi od Velsa.

- Imali smo privilegiju da budemo sa njom na istom mestu. Bilo je dobro videti je kako izgleda dobro, zdravo. To je veoma pozitivna vest za sve u ovoj zemlji, ali i za Vimbldon da ima nju i članove porodice ovde. To je nestvarno koliku podršku oni godinama pružaju ovom turniru. Znam da su ona i njena sestra igrale tenis, i to prilično dugo, pa one stvarno, iskreno uživaju u tenisu, ali ga i razumeju. Divno je imati takvu podršku od kraljevske porodice. - rekao je Novak na konferenciji.

Đoković će nastaviti da se priprema za Olimpijske igre, koje su na programu do 26. jula.

