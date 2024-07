STEFAN JE GLAVNI KOMIČAR: Đoković otkrio kako mu porodica i deca pružaju podršku

PORODICA je najveća podrška. Na najznačanijim turnirima, pogotovo na grend slem takmičenjima, uz Novaka Đokovića su supruga Jelena i klinci, sin Stefan i ćerkica Tara, koji mu pružaju novu energiju i impuls.

Foto: printskrin Instagram/djokernole

Vreme tokom dvonedeljnog, uvek iscrpljujućeg, nadmetanja Nole koristi da ode izvan grada. Međutim, kako deca rastu, prate ga na gotovo svakom nadmetanju i to mu, kako kaže, i te kako prija.

- Vreme koje provodim sa njima je neprocenjivo, pogotovo na Vimbldonu, to nije samo meni omiljeni turnir, već i mojoj supruzi Jeleni, Stefanu i Tari. Svi vole da budu ovde. Jedinstveno je, odiše istorijom i tradicijom, lepo je. Stefan voli da igra na travi, igra i u dvorani, trenira sa trenerom, tu su deca i Boba Brajana i drugih igrača koji svake godine igraju sa njim. Kvalitetno provodimo vreme, idemo i do šume, volimo to naše neko vreme, pravimo kućice na drvetu i svašta nešto. Bili smo i do grada, ali uglavnom smo tu u Vimbldonu, jer se dosta izgubi vremena u saobraćaju. Važnije je da budemo odmorni, ali uvek imamo neku razonodu - kaže Đoković, koji je sinoć igrao meč osmine finala protiv Holgera Runea.

Stefan i Tara su često u kadru režisera tokom prethodnog okršaja sa Australijancem Aleksejom Popirinom. I između mečeva, na kompleksu "Organgi" deca pored Novaka često "ukradu šou" svojim reakcijama.

Otkrio je Novak ko je zadužen za šalu u familiji.

- Sad smo nedavno u Crnoj Gori podešavali s majstorima neke ljuljaške, kačili smo ih u stanu, pa je Stefan bio glavni komičar za zadavanje zadataka, pa sam ga jurio po stanu da mu dam i da on nešto radi. Zanimljivo je, stvarno je zanimljivo. On kaže: "Moja glavna uloga je da sve zasmejavam", voli takvu ulogu. Uvek su njim neki štosevi i zezanje - oduševljeno priča Nole.

Osim što često sapringuje sa tatom, Stefan ima izražen takmičarski duh, a često se služi i trikovima.

- Igrali samo bilijar. Iznenadio me je, pobedio me je, napredovao je u bilijaru, ali... Krade mali! Igramo tako da je pravilo kada promašiš da uzmeš onu belu loptu i staviš je gde hoćeš. Ko mu je tata, možemo znati odakle mu sve to - konstatuje sa velikim osmehom Đoković.

Tenis mora da privuče mlađe

ZNA Novak Đoković da beli sport mora da bude što atraktivniji i prijemčiviji mlađoj generaciji.

- Osim grend slemova, moramo da smislimo kako da privučemo mlađe generacije. Mislim da je tenis u dobrim rukama, ali kada pogledamo na primer Formulu 1, moramo da odradimo bolji posao. Slemovi će uvek biti gledani, ali generalno na ATP moramo bolje. Jedna od studija koju je PTPA uradila pre tri-četiri godine pokazuje da je tenis treći ili četvrti najgledaniji sport, pored kriketa. Najgledaniji je fudbal, potom košarka. Ali, tenis je na devetom mestu u pogledu korišćenja popularnosti. Moramo da povećamo broj igrača koji žive od ovog sporta. Tenis nije pristupačan. Pogotovo u državama poput Srbije. Sada imamo padel, koji raste i razvija se. Na klupskom nivou, ako ne uradimo nešto, padel će preuzeti primat. Isplativije je - zabrnut je Đoković.

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.