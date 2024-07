NA REDU OPASAN DEBITANT: Nekada perspektivni junior prepreka Đokoviću u drugom kolu Vimbldona

POVREDA? Ma kakva povreda. Novak Đoković lagano je prošao prvu rundu na Vimblodnu, preko Čeha Vita Koprive, prepustivši mu samo pet gemova. Danas (14.30) u drugom megdanu u Londonu, trebalo bi da ga sačeka još lakši posao protiv, debitanta na grend slem takmičenjima Britanac Džejkob Fernlija, 277. teniser na svetu.

Pod lupom i okom kamere još uvek je koleno.

- Ne mogu da uporedim sa mečom protiv Serundula na Rolan Garosu. Sve je različito, drugačiji je bio protivnik. Nisam imao bol koju sam imao u tom susretu. Nisam baš išao na svaku loptu sto odsto u prvom setu, ali kako je odmicao meč, kretao sam se sve bolje. Jednom sam i klizao, to je bilo prvi put ove sezone na travi. Bio je test i drago mi je da sam ga prošao. Mogu da uradim te neke ekstremne poteze i to me hrabri – optimistačan je Đoković.

Stoga, sledeći rival, još slabije rangirani igrač Fernli imaće jedan adut više nego Kopriva - glasnu podršku publike na Centralnom terenu.

- Moram da uradim domaći. Nisam ga gledao. Dobio je vajld kartu, ali ću analizirati i videću sa kim imam posla. Ne volim da igram protiv Britanaca na Vimbldonu. Moj cilj je da ostanem u ritmu, da igram u istom intenzitetu. Želja mi je da dovedem koleno u situaciju da mogu da igram potencijalni duel u pet setova bez poteškoća – poručio je Novak.

Sigurno je Đoković sa svojim saradnicima u pretraživač ukucao ime Džejkoba Fernlija i imao je šta da vidi. Škot, rođen u Edinburgu, važio je za veliku nadu belog sporta. Prosto, podatak da je sa 15 godina u juniorskoj konkureniciji upisao pobede nad Karlosom Alkarazom i Janikom Sinerom dovoljno govore.

Međutim, karijera sada 22-godišnjaka nije se razvijala poput Španca i Italijana, a tu ima i do odluke Fernilija da se posveti koledžu. Tokom studija je igrao tenis, ali su povrede umnogome usporile razvoj. Tek od maja, kada je završio univerzitet u Teksasu, ušao je na profesionalni tur. Prethodnih mesec dana bilo je bajkovito. Pobedio je na čelendžeru u Notingemu i to nakon što se probio kroz kvalifikacije. Prekujuče je na prvom meču u glavnom žrebu grend slema odneo pobedu protiv Kanjasa.

- Može se reći da mi je meč sa Đokovićem nagrada. Lagao bih kada bih rekao da nisam pratio rezultat. Malo mi je "ušlo u glavu" to što ću da igram sa njim. Zaista sam uzbuđen. Najveći meč u karijeri. Samo da delim teren sa takvim igračem je posebno. Ne mislim da mnogo ljudi ima odgovor na njegovu igru. Pogledao sam mnogo njegovih mečeva. Nema rupa u igri. Pokušaću da uživam, da odigram koliko mogu. Nema tu mnogo taktike – podvukao je Fernli.

Drugačije nego lakat

POJASNIO je Novak Đoković šta ga je nateralo da ekspresno ode na operaciju meniskusa i uporedio je sa situacijom sa laktom.

- Oprečna su bila mišljenja doktora kada se desila povreda lakta. Za koleno svi ortopedi, hirurzi, doktori opšte medicine sa svih strana sveta sa kojima sam kontaktirao za četiri-pet sati, bili su saglasni sa tim da treba da se operiše i izvadi taj deo meniskusa. Zbog jedinstvenosti mišljenja odlučio sam se brzo za taj korak. Prilikom hirurške intervencije šteta je bila mnogo manja nego što je bila za lakat. I posle te operacije prilično brzo sam se vratio, posle šest nedelja sam igrao meč. Doduše, sa laktom je bilo drugačije. Osetio sam nekoliko meseci kasnije problem kod tehnike servisa. Morao sam da promenim pokret, mehaniku i to me je strašno mučilo. Koncepcija igre mi se promenila, što za koleno nije slučaj – rekao je Novak.

