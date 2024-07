RUSIJA JE ODUŠEVLJENA: Evo šta je Novak Đoković uradio u Londonu

Srpski teniser Novak Đoković savladao je u prvom kolu Vimbldona Vita Koprivu s rezultatom 3:0, a potom je za medije govorio o brojnim temama, između ostalog i o poznavanju jezika koje govori, kao i o onim koje bi želeo da nauči.

Đoković je izjavio da zna engleski jezik, kao i da se služi nemačkim, ali da bi jako voleo da nauči ruski jezik.

- Voleo bih da naučim ruski jezik i nadam se da će mi doći malo brže s obzirom na slovenske korene između našeg i njihovog jezika. To mi je velika želja. Za kineski, za te jezike daljeg istoka, i to bi voleo, ali je možda sad to nerealno jer su to jeziici koji malo više vremena zahtevaju i moraš malo više da se posvetiš tome - rekao je Đoković.

Dodao je najbolji srpski teniser da mu se dopada i italijanski jezik, i da se služio i tim jezikom jedno vreme.

- Engleski je najzastupljeniji i najkorišćeniji jezik univerzalno i italijanski isto tako kroz rad i saradnju sa ljudima koji su iz Italije, koji su mi bili teniski treneri, kondicioni treneri, menadžeri. U jednom trenutku sam bio okružen Italijanima i uvek mi se dopadao taj jezik - rekao je srpski teniser.

Na kraju je dvadesetčetvorostruki grend slem šampion rekao da su jezici najveće bogatstvo.

- Imam tendenciju da učim jezike i nekako mislim da što više jezika znaš više vrediš i više poštovanja ukazuješ, a i dobijaš od ljudi koji dolaze iz te zemlje, iz te regije u kojoj se priča taj jezik. Nekako čovek kada napravi taj napor i potrudi se da bar nekoliko fraza u tom jeziku nauči kada posećuje tu zemlju. Mislim da je to jedan iskaz poštovanja i uvažavanje kulture i tradicije zemlje u kojoj gostuješ. Ja sam sa tim pristupom odrastao i vaspitavan sam i uvek sam imao želju i volju da učim jezike - istakao je Novak.

On u četvrtak nastavlja svoj pohod na Vimbldonu, a meč drugog kola igra protiv britanskog tenisera Džejkoba Firnlija. Termin će biti naknadno poznat.

