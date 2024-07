RUS ŠOKIRAO VIMBLDON! Ono što je Danil Medvedev rekao nikako se neće svideti Britancima

DANIL Medvedev uspešno je startovao na Vimbldonu, pošto je u prvom kolu pobedio Aleksandra Kovačevića sa 6:3, 6:4, 6:2.

A na konferenciji za medije, kada je dobio pitanje da li preferira mečeve na dva ili tri dobijena seta, Rus je šokirao novinare. Medvedev bi da menja ono što je zaštitni znak Vimbldona, ali i još tri velika turnira, Australijan opena, Rolan Garosa i Ju-Es opena.

- Uvek sam govorio da razumem zbog čega je veći spektakl kad se igra na tri dobijena seta, ali ja preferiram na dva dobijena, to je moje mišljenje. Nemam validno objašnjenje zašto, samo je to nešto što želim. Istina je da je intenzitet i mentalno i fizički veći kada se igra pet setova, tako je bilo na Australijan openu ove sezone gde sam neke mečeve dobio posle pet setova i to su neke posebne uspomene - rekao je Medvedev i nastavio:

- Pet setova je mnogo teže za telo, možete da se povredite. Slušao sam razne komentare i na televiziji, kad meč u pet setova traje pet sati, to je sjajno iz ugla da će ostati u istoriji. Međutim, imate recimo i meč koji je pun oscilacija, četvrti set, traje tri i po sata i mnogi prestaju da gledaju ili povremeno samo gledaju, ulaze i izlaze. Uz to je i loše za prenose, jer ne znate kada bi prethodni meč mogao da se završi, isto je i iz ugla igrača - jasan je Rus i dodao:

- Sve to su mali detalji, zato mi je okej da se igraju tri seta. Možda bismo imali više rekorda da se igra na dva dobijena seta, jer je i to lepo. Rekao bih da sam negde između ta dva izbora, ali da naginjem malo više ka tome da bude tri, a ne pet setova - istakao je Danil Medvedev.

