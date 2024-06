CEO SVET ZATEČEN! Ono što je Novak Đoković uradio u Parizu šokiralo i najveće stručnjake

NOVAK Đoković se povredio na Rolan Garosu, operisao u Parizu i sada kreće trka sa vremenom da bude spreman za Olimpijske igre.

Svaki dan dolaze nove informacije. Juče je doktor koji je operisao Srbina Antoan Žermote rekao da su male šanse, skoro pa nikakve, da gledamo Đokovića na Vimbldonu.

Ali ono što je uradio Novak na Rolan Garosu, i sa pocepanim meniskusom dobio rivala, šokiralo je i jednog od najpriznatijih doktora u svetu medicine.

- On je prava sila prirode, jer s obzirom na prirodu povrede, ono što je uradio je izvanredno. Čak 99 posto ljudi bi verovatno završilo odmah u urgentnom centru sa ‘zaključanim’ kolenom. To je mehanička blokada, a realnost je da je jedino operacija popravlja. To dovodi u pitanje nepoštene kritike prema njemu i tumačenja onih koji kažu da to nije prava povreda - rekao je Žermote.

Podsećanja radi, odmah je Novak Đoković u Parizu u klinici Ramze Sante odradio operaciju. To je učinio na preporuku Nikole Karabatića, legendarnog rukometaša i sada kreće trka sa vremenom za srpskog tenisera...

