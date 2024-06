DOBAR POČETAK SEZONE NA TRAVI: Međedović posle preokreta pobedio na startu Štutgarta

DOŠAO je period teniske sezone koji se igra na travi, kao priprema za Vimbldon. Hamad Međedović je dobro startovao u Štutgartu.

Trenutno 131. igrač planete je u prvom kolu pobedio Mađara Fabijana Marošana sa 6:7(3), 6:1, 6:4.

Prvi set je rešen u taj-brejku, a dobio ga je 42. na ATP listi. On je mogao i ranije da povede, ali u desetom gemu nije iskoristio dve set lopte. Ipak, dobro je odigrao 13. gem i to mu je omogućilo da stigne na korak do trijumfa.

Gubitak seta kao da je trgao Međedovića. Spasao je na startu drugog segmenta dve brejk lopte, a onda počeo da igra maestralno, što pokazuje i rezultat ovog dela meča - 6:1.

Momak iz Novog Pazara je i u trećem setu bio bolji igrač i jedan brejk koji je napravio u sedmom gemu bio mu je dovoljan da dođe do trijumfa u meču koji je trajao sat i 47 minuta. Treba pomenuti da se suočio sa nove dve brejk prilike u 10. gemu kada je servirao za pobedu, no tada je servis priskočio u pomoć, što je bio znak da je Marošan poražen.

Poznato je koliko je servis na travi jako oružje, a upravo je taj udarac veoma kvalitetan u igri našeg tenisera. On je to i pokazao pošto je meč okončao sa 25 asova.

Međedović će u drugom kolu igrati protiv trećeg nosioca, Kazahstanca Aleksandra Bublika.

