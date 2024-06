FRANCUSKI LEKAR OTKRIVA! Evo kada možemo da očekujemo da će Novak Đoković biti na terenu!

Postoperativni period Novaka Đokovića uveliko je počeo. Tri nedelje će brzo proći, posle čega bi trebalo da krenu pripreme najboljeg tenisera svih vremena za povratak na teren.

Prema nekim najavama francuskih medija, realno bi bilo očekivati njegovo pojavljivanje na turniru u Hamburgu.

Ovaj turnir se igra na šljaci, upravo na onoj podlozi na kojoj će se igrati i na predstojećim Olimpijskim igrama u Parizu i taman bi bio sjajna uvertira za olimpijski turnir koji će trajati od 27. jula do 4. avgusta.

Novakov nastup na Vimbldonu, praktično bez dana priprema, bilo bi nerealno očekivati. S druge strane, nastup na OI, pod navedenim okolnostima, zvuči kao sasvim realna opcija. I sam je najavljivao da mu je pohod na Olimpijsko zlato prioritet, pa se odluka da se odmah podvrgne operaciji meniskusa u Parizu uklapa u okvir želje da što pre bude spreman za najveću svetsku smotru sporta.

Francuski RMC prenosi stav poznatog francuskog sportskog lekara Alena Dikardonea, nekadašnjeg zvaničnog lekara na biciklističkoj trci "Tur de Frans", koji smatra da su šanse da se Novak pojavi na OI krajnje realne. Doktor Dikardone naglašava da je reč o dosta benignoj intervenciji i da se pacijenti usprave posle 24 do 48 sati. Ističe da bi povratak na teren, za amatera, zavisno od reedukacije, mogao da traje od mesec do dva, a da je za profesionalne sportiste, kakav je Đoković, taj period kraći.

- Za povratak na Vimbldonu mi se čini da je period izuzetno kratak, jer bi to bilo dosta rizično, imajući u vidu da meniskus još neće u potpunosti zarasti. U tom slučaju bi moglo da dođe do mikropovreda koje bi, u zbiru, mogle da budu opasne i dovedu do recidiva – kaže ovaj specijalista.

Period do OI je, međutim, za njega sasvim dovoljan za oporavak.

- Mesec i po, do dva, zavisi pre svega od bolova i kapaciteta kolena da se mobiliše. Nema ničeg preteranog u tome zamisliti da bi Novak Đoković mogao da bude sposoban da zaigra na OI – zaključio je Alen Dikardone.

Doktor, koji je u svojoj karijeri dosta sarađivao sa kineziterapeutima, savetuje Đokovića da održava fizičku spremu, u kontekstu izdržljivosti van aspekta kolena, da ne bi gubio vreme, i da bi u trenutku kada prestanu bolovi, mogao da krene u pravovremenu pripremu za nastupe. Za spremnost će se, svakako, kao i mnogo puta do sada, pobrinuti njegov tim na čelu s fizioterapeutom Miljanom Amanovićem.

