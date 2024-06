"NIKOGA SE NE BOJIM!" Olga Danilović danas igra protiv šeste teniserke sveta, evo šta kaže o tom spektaklu

Obradovala je Olga Danilović sebe, svoje najbliže i celu naciju plasmanom u osminu finala Rolan Garosa, što je njen najbolji rezultat u karijeri. Isplatili su se sav trud, suze, povrede, nadanja. Ali, Olga tu ne namerava da stane. Već danas protivnica će joj biti opasna Čehinja, vimbldonska pobednica Marketa Vondrušova (6. VTA). Meč počinje u 11 sati, na stadionu "Sizan Langlan".

- Nikad se ne zna. U ovom momentu, ko god da je, svi smo mi odigrali nekoliko mečeva, igramo i osećamo se dobro na terenu. Naravno, nije isto igrati protiv prve ili neke druge igračice. Ali, kada se uđe u ritam mečeva, više nema neke velike razlike – ističe Olga u najavi ovog velikog duela.

Podsetila se na poraz od Vondrušove ove godine na Junajted Kupu, u tri seta.

- Bila je trvrda podloga, ali to nije bitno. Sebi ću pre ovog meča prvo da dam malo oduška, da ne razmišljam da igram protiv nje, da uživam u poslednje dve pobede, a onda da se pripremim što bolje – naglašava naša teniserka.

O Vondrušovoj, trenutno šestoj igračici na svetu, ne treba mnogo trošiti reči.

- Osvojila je Vimbldon, i to sve govori. Vrlo pametno igra, menja ritam. S njom nikada ne znaš na čemu si. Očigledno da ima igru, čim je osvojila grend slem. Ali, nikoga se ne bojim! – puna je samopouzdanja Olga.

Obe igračice drže reket levom rukom, ali Danilovićevu to ne remeti u pogledu na sledeću protivnicu.

- Igrala sam i protiv Trevizan u prvom kolu, koja je takođe levoruka. Možda je donekle drugačije, ali nema to nikakve veze. Pripremiću se što je bolje moguće i to je to – zaključila je.

Jaka je Vondrušova, ali je i Olga pokazala fantastična izdanja u Parizu. Iza sebe je ostavila i Danijel Kolins, deseti reket sveta, koja igra tenis svog života posledih meseci, pa zašto ne bi i Čehinju. U projekciji plasmana na VTA listi već se popela na 107. mesto, dok bi joj sledeća pobeda donela plasman među 80.

- Super. Ti brojevi su jako zanimljivi, ali me, iskreno, ne interesuju! – ne želi Olga da se zamara statistikom.

U očekivanju meča, vreme provodi rutinski.

- S trenerom pričam isto što i svakoga dana. Nema tu razlike, igrala sa ovom ili onom igračicom. Sve se brzo dešava, moraš konstantno da budeš u pokretu. Nema prostora za menjanje, niti želim nešto da menjam. Imamo rutinu, zagrevanje, pričamo malo o meču protiv sledeće protivnice, odemo na večeru. Trudim se da sve bude što normalnije, da nema razlike. I nema je. Na svaki meč izlazim s istim ciljem – zaključila je Olga.

PORODICA MI DAJE PODRŠKU

Olgi puno znači podrška najbližih i porodice.

- Kad god igraš, uvek znaš koje tu uz tebe. Igram, a znam da iza sebe imam ljude koji me vole i podržavaju. Nikada nisam sama na terenu. Trudim se tako da razmišljam i to mi daje dodatni motiv. U meču, ne mislim ni o čemu. Samo razmišljam: "Igraj, igraj, igraj, samo nastavi." Nije bitan ni forhend, ni bekhend, ni da li sam umorna, ni da li me nešto boli, već samo da nastavim da igram i dam sve od sebe. A posle meča, kada se čujem s mamom, tatom, sa svima njima, onda mi bude još draže i emotivnije – ističe naša teniserka.

