ISTORIJSKI PLANOVI: Novak podržava tenisku revoluciju

Poznati američki novinar Džon Verthajm otkrio je u podkastu kod Endija Rodika da Novak Đoković planira da organizuje teniski ol-star.

Verthajm je rekao da ovo nije samo ideja, već da postoji i logo ovog događaja kao i da se ozbiljno planira organizacija.

- Kažem vam - logo već postoji, a Novak se baš zainteresovao. Svi žele tenisku ol-star utakmicu, zar ne? Takmičenje u veštinama, muškarci, žene, sve, da slavimo naš sport. Znate li koje bi bilo dobro vreme za to? Neposredno pre Indijan Velsa. Svi su srećni, došli su na jug Kalifornije. Čuo sam da se Novak baš zainteresovao za tako nešto. Nije ovo samo u stilu 'hej, trebalo bi da imamo Ol-star meč'. Postoji i logo, neko mi ga je pokazao, traži se već i mesto održavanja, u Los Anđelesu - otkrio je Verthajm.

Američki novinar je istakao da je Novak jako zainteresovan za ovu ideju.

- On uvek traži načine da uključi tenisere, da poveća svoje nasleđe, ali to je takođe i pametna poslovna odluka. Ko ne bi želeo da vidi Koko Gof da pokuša da gađa u metu ili Emu kako sprinta, ko servira najbrže itd… Novak se baš zainteresovao za to. Rečeno mi je da već traži mesto za održavanje u južnoj Kaliforniji. Kažem, logo već postoji, to nije samo neki trenutni hir, radi se na tome. Možda to može da se dogodi čak već 2025. godine - zaključio je Amerikanac.

Prema nekim navodima, ovo takmičenje bi moglo da se održi 2025.

