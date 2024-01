"NISAM SE SVIDEO FEDERERU...": Đoković iskren kao nikada, ovo je rekao nakon pobede nad Ečeverijem

NOVAK Đoković je obezbedio plasman u četvrtu rundu Australijan opena, savladao je Tomasa Ečeverija, a nakon meča zanimljivo je bilo na konferenciji za medije najboljeg igrača planete.

Novinari često Đokovića pitaju da govori na razne teme, a od toga nije ni sada pobegao.

Pitali su ga predstavnici medija da li je kao mlađi kritikovan i kako se sa tim nosio, aludirajući na kritike koje dobija Ben Šelton.

- Dobro pitanje. Znam da se Federeru nije dopadalo to kako sam se ponašao u početku. Nisam bio omiljen nekima iz vrha, nisam se plašio da kažem da želim da budem najbolji na svetu. Imao sam samopouzdanja, verovao u svoju igru, ali nikada mi nije nedostajalo poštovanja – uvek bih pre i posle meča ukazao poštovanje, tako sam naučen, počeo je Novak, pa nastavio:

- Na terenu se mnogo toga dešava u žaru borbe. Bilo je to davno, 20 godina od mog debija u profesionalnom tenisu, teško je reći kome sam se više sviđao, a kome ne. Te njihove reči su mi davale dodatno gorivo. Kada pogrešim, priznajem, izvinim se, podignem ruku, šta god, ali neke kritike su došle bez posebnog razloga – onda bi me to dodatno motivisalo da idem u istom smeru.

Svestan je da ne može svima da se dopadne.

- I danas znam da ne mogu svi da te vole, da vole kako se ponašaš, kako igraš – to je normalno. Kad je reč o Šeltonovom nivou samopouzdanja, to je super, moraš da veruješ, ne smeta mi nimalo, naprotiv. Kao što je Prižmić uradio pre neko veče. Samo ima neka nevidljiva granica prihvatljivog ponašanja prema onom drugom, ako se ona pređe, počinje da bude iritirajuće, zaključio je Đoković.

