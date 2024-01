VILANDER ZA "NOVOSTI": Federer je GOAT, a Novak Đoković je...

MATS Vilander, koji često kritikuje igru srpskog tenisera Novaka Đokovića, u razgovoru za "Novosti" analizirao je duel protiv Alekseja Popirina, koji je najbolji igrač planete dobio rezultatom 3:1.

Na pitanje "Novosti" o tome da li je Novak Đoković "GOAT" (Najveći igrač svih vremena), Vilander, teniski ekspert Eurosporta, imao je zanimljiv odgovor koji se možda neće dopasti navijačima srpskog tenisera.

- Mislim da je ovo veliko pitanje. Sve se svodi na statistiku. Kada govorimo o najvećim igračima svih vremena. Margaret Kort ima 24 osvojena grend slema, čak iako nisu u Open eri, ne možemo da ih razdvajamo. Ukoliko Novak ove godine osvoji Australijan open, biće to nešto neverovatno. Ne zovem ga "GOAT", za mene je on "BOAT" (najbolji svih vremena). Zato što biti najveći svih vremena nema veze sa tenisom, ima sa tim ko je najvažniji tenisu. Rodžer Federer, mislim... Ali "BOAT" je bez razmišljanja Novak, najbolji svih vremena, rekao je Vilander.

O mentalitetu Novaka Đokovića

- Mislim da se jedna stvar ističe, a to je mentalni aspekt igre na grend slem turnirima. Novak je to podigao na jedan viši nivo. Ima veštine, ali još važnije mentalitet. Kompletan je igrač i ima najbolje stanje uma. Voleo bih da znam šta oseća svakog dana, protiv protivnika, na svakoj podlozi. Voleo bih da razumem šta ga motiviše da nastavi dalje i ne gubi teniske mečeve, za mene je to uvek bio najteži deo.

Šveđanin je poznat kao teniski stručnjak bez dlake na jeziku, tako da pored toga što ume da pohvali izvanrednu igru Novaka Đokovića, često je u karijeri davao izjave koje se baš nisu dopadale navijačima srpskog tenisera.

ŠTA JE VILANDER RANIJE GOVORIO O NOVAKU?

Vilander je 2016. godine govorio da je Endi Mari iskoristio pad srpskog tenisera i da se tada zasluženo našao na vrhu, praktično otpisavši Srbina.

- Đoković je dugo bio prvi, ali došao je momenat kada je došao i njegov pad. Kada se sve izračuna, ostaje samo Mari. Federer ima 35 godina i nisam siguran da može više da se bori za trofej na grend slemu, dok Nadal može da bude konkurentan, ali teško će ponovo biti najbolji, kazao je Vilander.

Dok je 2022. godine nakon duela Novaka Đokovića i Rafaela Nadala rekao...

- Neverovatan meč! Na 5:2 u četvrtom setu sam pomislio da bi Nadal mogao možda da odustane, da se koncentriše na peti. Ali je počeo da udara jače, kao da je ponovo pronašao svoj ritam. Odjednom, Novak je postao pomalo neoprezan u tom poslednjem setu. Nije radio ono u čemu je najbolji na svetu – nije izvršavao zadatke koje je sebi zadao.

Kritikujući Cicipasa zbog predugih toalet pauza uvukao je 2018. u celu priču i Novaka Đokovića.

- Nadalova pauza ponekad traje predugo, Novak Đoković uzima nekoliko tajm-auta zbog povrede, Džon Mekinro je vrištao, Džimi Konors radio nešto svoje - to rade šampioni, rekao je Vilander kako bi opravdao Cicipasa.

