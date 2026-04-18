Vaterpolo regionalna liga u Kragujevcu: Radnički u finalu
Vaterpolisti Radničkog plasirali su se u finale Vaterpolo regionalne lige, pošto su u drugom polufinalnom duelu „fajnal-fora“ u Kragujevcu, nadigrali ekipu Šapca, rezultatom 15:9.
I ovaj meč bio je neizvestan, pogotovo u prvom poluvremenu. Šapčani su prvi poveli, pogotkom Nemanje Stanojevića, ali su domaći vrlo brzo uzvratili i na krilima Borisa Vapenskog stigli do preokreta i tri gola „viška“ – 4:1.
Kragujevčani su u još par navrata bežali na „plus tri“, ali su gosti uspeli da priđu na samo gol zaostatka, početkom drugog poluvremena (8:7). Ipak, izabranici Uroša Stevanovića odbili su i taj nalet i posle lepih golova Valika Dadvanija i Nikole Dedovića odlučujuću deonicu dočekali sa tri gola prednosti – 10:7.
Radnički je potom čvrsto držao konce u svojim rukama, vrlo brzo se „odlepio“ na četiri gola razlike (11:7), a u finišu došao i do maksimalnih „plus šest“.
Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Boris Vapenski sa četiri gola, a pratio ga je Andrija Prlainović sa tri, koliko su postigli i Nemanja Stanojević i Ognjen Stojanović na drugoj strani.
Za MVP-a susreta proglašen je Boris Vapenskig.
Preporučujemo
Totenhem i dalje u krizi: Brajton u nadoknadi vremene šokirao "pevce"
18. 04. 2026. u 21:19
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Drama! Srbija ceo dan strepela da li Crvena zvezda bojkotuje večiti derbi - evo šta se u subotu uveče desilo!
Raspored je bio takav - večiti derbi za kraj ligaškog dela regionalnog šampionata u košarci, ali... To što je raspored govorio "Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u nedelju uveče" nije se svidelo Zvezdi. Uopšte.
18. 04. 2026. u 20:05
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
