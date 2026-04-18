Vaterpolo regionalna liga u Kragujevcu: Radnički u finalu

Vesna Hadžić

18. 04. 2026. u 11:55

Vaterpolisti Radničkog plasirali su se u finale Vaterpolo regionalne lige, pošto su u drugom polufinalnom duelu „fajnal-fora“ u Kragujevcu, nadigrali ekipu Šapca, rezultatom 15:9.

Foto : VKV Radnički-Igor Lazarević


Šumadinci će se za trofej boriti sa kotorski Primorcem, koji je u fantastičnom derbiju slavio na peterce protiv Jadrana iz Herceg Novog (22:20), u finalu koje je na programu u nedelju, od 20.30 sati. Uvertira finalu biće utakmica za bronzu Jadrana i Šapca, od 18 sati.

I ovaj meč bio je neizvestan, pogotovo u prvom poluvremenu. Šapčani su prvi poveli, pogotkom Nemanje Stanojevića, ali su domaći vrlo brzo uzvratili i na krilima Borisa Vapenskog stigli do preokreta i tri gola „viška“ – 4:1.

Kragujevčani su u još par navrata bežali na „plus tri“, ali su gosti uspeli da priđu na samo gol zaostatka, početkom drugog poluvremena (8:7). Ipak, izabranici Uroša Stevanovića odbili su i taj nalet i posle lepih golova Valika Dadvanija i Nikole Dedovića odlučujuću deonicu dočekali sa tri gola prednosti – 10:7.

Radnički je potom čvrsto držao konce u svojim rukama, vrlo brzo se „odlepio“ na četiri gola razlike (11:7), a u finišu došao i do maksimalnih „plus šest“.

Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Boris Vapenski sa četiri gola, a pratio ga je Andrija Prlainović sa tri, koliko su postigli i Nemanja Stanojević i Ognjen Stojanović na drugoj strani.

Za MVP-a susreta proglašen je Boris Vapenskig.

Preporučujemo

