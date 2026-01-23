PA, GDE BAŠ TI? Legendarni Srbin opleo Hrvatima po "orlovima"

JOŠ jedno veliko rukometno takmičenje i novo razočarenje za Srbiju.

Foto: Profimedia

Kao da nam je sport koji smo nekada proslavilo širom Evrope i sveta postao uklet. Raspadom bivše nam SFRJ i ukidanjem sankcija, došla su na red silna razočarenja. Iako smo sredinom 90ih godina prošlog veka imali "drim tim", medalja je ponekad stizala ali uglavnom najmanjeg sjaja. Ni početak novog veka ništa bolje nije doneo, a onda totalni sunovrat. Poslednjih deset godina, Srbija kao da ne postoji na rukometnoj mapi.

O tome je govorio legendarni svetski, evropski i srpski rukometaš Nenad Peruničić u razgovoru za "Tportal".

Govorio je prvo o utakmici protiv Austrije i neočekivanog poraza u utakmici u kojoj bi pobeda vodila dalje naše rukometaše.

- Ne znam. Stvarno nemam pojma. Zbunjen sam. Pričam s ljudima, prijateljima, nikome nije jasno šta nam se dogodilo. Nemam racionalno objašnjenje. Kao da ne razumem rukomet. Potpuno sam zbunjen. Činjenica je da smo se podigli, da nas je selektor Raul nadogradio. Pokazali smo da možemo da pariramo, ali ne razumem zašto nema kontinuiteta. To je ono što nas sve zbunjuje. Gledali ste nas protiv Španije i Nemačke. Srbija je definitivno konkurentna, ali očito postoji neki problem. Koji je to problem, stvarno ne znam. Jako mi je žao. Bili smo blizu, igrali smo dobro... Drugo poluvreme protiv olimpijskog vicešampiona Nemačke... Pa razbili smo ih sa sedam razlike. Zato mi ništa nije jasno", rekao je Nenad Peruničić.

FOTO: M. Vukadinović

Hrvatska je pobedila Gruziju i Holandiju, a potom je poražena od Švedske i sa drugog mesta je prošla u narednu fazu prvenstva.

- Vi ćete proći dalje i ako igrate loše, mi nećemo. To je činjenica. Kako to objasniti? Jednostavno. Hrvatska ima rutinu i autoritet koji se nasleđuje iz generacije u generaciju. Vi znate kako se pobeđuje, kako se osvajaju medalje. Mi ne znamo. Imate u rukometu ono što mi imamo u košarci. Ne znam, mišljenja sam da nam treba samo jedan pravi rezultat da bude okidač. Nakon Nemačke sam verovao da je to konačno to, da smo tu. Imamo sjajne igrače, u ozbiljnim klubovima igraju važne role, neke od njih sam ja ubacio u reprezentaciju... Stvarno sam verovao da je ovo prvenstvo ono koje toliko dugo čekamo. Nažalost, prevario sam se", poručio je razočarani Peruničić i dodao:

- Daću vam jedan primer koji možda najbolje pokazuje šta je Hrvatska u rukometu. Gledao sam utakmicu protiv Holandije. Holanđani su igrali predivan, atraktivan rukomet. Baš sam uživao. Hrvatska se mučila. A onda, pogledaš na kraju rezultat i vidiš prilično laganu pobedu Hrvatske. Tu je ta razlika između Srbije i Hrvatske. Tu je razlika između Holandije i Hrvatske. S jedne strane imaš atrakciju i oku ugodan stil rukometa, s druge imaš jasan i ozbiljan sistem. Jasno je šta će na kraju pobediti", zaključio je Nenad Peruničić.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

