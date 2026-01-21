TRESE SE REGION! Srbija i Hrvatska u polufinalu Evropskog prvenstva? Evo šta treba da se desi...
SRBIJA čeka rivala u polufinalu Evropskog prvenstva u vaterpolu.
Rival je još uvek nepoznanica, a to će biti Hrvatska ili Italije, dve reprezentacije koje će odmeriti snage danas od 18 časova i bolji iz tog duela ide na Srbiju.
Kao prvoplasirana iz grupe je već prošla Grčka, koja će se sa Mađarskom boriti za mesto u finalu, dok Italija i Hrvatska odlučuju drugoplasiranog - i rivala Srbije. Obe ekipe imaju po tesan poraz od Grčke na ovom turniru i nema preteranih kalkulacija kada su u pitanju rezultati drugih mečeva ili gol-razlika: ko pobedi ide dalje.
Italijanima je inače pripao poslednji okršaj ove dve reprezentacije, bilo je to na Olimpijskim igrama u Parizu.
Inače, teško je reći da li bi Srbiji više odgovarali Italija ili Hrvatska, i protiv jednih i drugih smo imali pobeda i poraza u poslednje dve godine, ali po novim pravilima sa Hrvatima (manji bazen, kraći napad) još nismo igrali.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
ŠOK, SRBIJA IZGUBILA OD CRNE GORE! Sledi veliki derbi u polufinalu Evropskog prvenstva u vaterpolu!
20. 01. 2026. u 21:47 >> 21:49
DAVID PROTIV GOLIJATA U MINHENU: Sve osim ubedljivog trijumfa Bajerna nad belgijskim prvakom bilo bi ogromno iznenađenje
FUDBALERI Bajerna ugostiće Rojal Sen Žiloaz pred punim tribinama "Alijanc arene" u sedmom kolu grupne faze Lige šampiona (21.00). Dok Bavarci jure direktan plasman u osminu finala, gosti se i dalje nadaju plasmanu u plej-of, sa samo dva boda zaostatka za željenom zonom.
21. 01. 2026. u 07:00
ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, na meti mnogobrojnih međunarodnih sankcija koje sprovode u delo zemlje tzv. "zapada", a iako se činilo da rusku javnost ništa više ne može da iznenadi, za to se potrudila jedna od tamošnjih najvećih zvezda. Zapravo, ona i više nije "tamošnja". I nije samo jednom šokirala svoju dosadašnju domovinu. Ali, danas je doživela - šok.
21. 01. 2026. u 12:07
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)