TRESE SE REGION! Srbija i Hrvatska u polufinalu Evropskog prvenstva? Evo šta treba da se desi...

SRBIJA čeka rivala u polufinalu Evropskog prvenstva u vaterpolu.

Foto: N.Skenderija

Rival je još uvek nepoznanica, a to će biti Hrvatska ili Italije, dve reprezentacije koje će odmeriti snage danas od 18 časova i bolji iz tog duela ide na Srbiju.

Kao prvoplasirana iz grupe je već prošla Grčka, koja će se sa Mađarskom boriti za mesto u finalu, dok Italija i Hrvatska odlučuju drugoplasiranog - i rivala Srbije. Obe ekipe imaju po tesan poraz od Grčke na ovom turniru i nema preteranih kalkulacija kada su u pitanju rezultati drugih mečeva ili gol-razlika: ko pobedi ide dalje.

Italijanima je inače pripao poslednji okršaj ove dve reprezentacije, bilo je to na Olimpijskim igrama u Parizu.

Inače, teško je reći da li bi Srbiji više odgovarali Italija ili Hrvatska, i protiv jednih i drugih smo imali pobeda i poraza u poslednje dve godine, ali po novim pravilima sa Hrvatima (manji bazen, kraći napad) još nismo igrali.

