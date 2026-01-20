Srbiju će na Zimskim Olimpijskim igrama (ZOI) u Milanu i Kortini d’Ampeco predstavljati Anja Ilić, Aleksa Tomović i Miloš Milosavljević, saopštio je danas Olimpijski komitet Srbije (OKS).

Po treći put u istoriji domaćin ZOI, posle Kortine d’Ampeco 1956. i Torina 2006, Italija će ponovo biti domaćin najboljim sportistima u zimskim sportovima. Igre će biti održane od 6. do 22. februara 2025. godine.

Po pravilima Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK), a u skladu sa kvalifikacionim standardima međunarodnih sportskih federacija i internim kriterijumima za nastup sportista Srbije na ZOI Milano-Kortina 2026 koje je doneo Izvršni odbor OKS na početku kvalifikacionog perioda, Srbiju će predstavljati troje sportista na predstojećim Igrama.

To su Anja Ilić i Miloš Milosavljević u nordijskom skijanju i Aleksa Tomović u alpskom skijanju.

Svečano otvaranje Igara održaće se 6. februara u Milanu, dok će zatvaranje biti održano 22. februara u Veroni.



