PA, ŠTA ĆEMO SADA? Hrvati opet kukaju na Evropsko prvenstvo u Beogradu
HRVATSKA i Italija će u direktnom duelu u sredu odlučiti ko će sa Grčkom iz novoformirane grupe F u polufinale Evropskog prvenstva koje se igra u Beogradu.
Selektor Hrvata Ivica Tucak govorio je pred meč odluke protiv Italije.
- Znamo što nam donosi sledeća utakmica, sve ili ništa. Mislim, nije ni prva, ni zadnja u našim životima, ali na ovom turniru jasno da je vrlo važna. Svesni smo svega, znamo što nam je sad činiti, imam veru u ove momke. Verujem da imamo kvalitet za Italiju - rekao je selektor "barakuda" Ivica Tucak.
S druge strane, Tucak već pravi pritisak na sudije pred meč sa Italijanima. Hrvati se opet žale na nešto na Evropskom prvenstvu.
- Uz dužno poštovanje, imati čak 20 isključenja protiv Turske, ali neću o tome. Bitno je da smo ostali u ritmu, da se niko nije povredio. Nema puno više pametovanja - dodao je selektor Hrvatske koja danas ima dan odmora, a potom će svoju sudbinu saznati u sredu.
Podsetimo, iz naše grupe će proći Španija ili Mađarska, koje imaju direktan okršaj danas, dok će Srbija zadržati prvo mesto ako savlada Crnu Goru ili makar odigra nerešeno s njom.
