"BILO JE TU NEKIH ISKLJUČENJA KOJA SU..." Selektor Raul Gonzales o kraju Srbija - Austrija na Evropskom prvenstvu u rukometu i onom što sledi

Selektor rukometne reprezentacije Srbije Raul Gonzales izjavio je nesporedno posle poraza od Austrije da je njegova ekipa bila nervozna i da nije dobro odigrala u napadu, ali je istakao da "orlovi", bar u trenutku davanja te izjave, još uvek imaju šanse da prođu grupu.

FOTO: Profimedia

Podsetimo, rukometaši Srbije su poraženi u danskom Herningu od Austrije rezultatom 26:25 u trećem kolu grupe A Evropskog prvenstva.

Srbija je propustila priliku da pobedom izbori prolazak u drugu fazu pa joj je sad potreban poraz Nemačke od Španije.

"Nismo bili dobri u napadu, njihov golman je bio siguran. Oni su dobar tim, imaju dosta rukometaša koji igraju u Bundesligi. Pobedili su nas jedan razlike i sad moramo da čekamo tu poslednju utakmicu. Imamo šansu, borili smo se do samog kraja u svim mečevima. Danas smo izgubili, ali smo bili odlični protiv Nemačke. Ovaj meč je bio izjednačen, vidite rezultat i možete zaključiti koliko je bilo blizu. Bilo je tu nekih isključenja koja su napravila razliku, bili smo nervozni i ovo je bio ishod", rekao je Gonzales posle meča za TV Arena sport.



Kapiten rukometaša Srbije Mijajlo Marsenić naveo je da "orlovi" nisu odigrali prema očekivanjima.

"Neverovatno razočarenje jer smo podlegli pritisku. Protiv Nemačke nismo imali takav pritisak, danas se nismo izdigli iznad toga, pre svih ja pa onda ceo tim. Sad ne zavisimo sami od sebe, daj Bože da Španija pobedi Nemačku i da nekako izborimo plasman u drugu fazu. Nisu nas iznenadili, odbrana je bila dobra, borili smo se. Vagner nam je pravio probleme, u prvom poluvremenu smo to mnogo bolje rešavali, možda nismo zaslužili. Ostaje velika žal, težak poraz za nas, nada nije gotova, videćemo za dva sata šta će biti", poručio je Marsenić.



Rukometaši Španije i Nemačke sastaće se večeras od 20.30 časova.



Španija ima četiri boda u grupi A, Srbija, Nemačka i Austrija imaju po dva.



Plasman u narednu fazu takmičenja izboriće dve najbolje reprezentacije u grupi.

