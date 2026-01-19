Ostali sportovi

NI SRBI NISU MOGLI DA ZAUSTAVE RUMUNIJU: Najnovije vesti sa Evropskog prvenstva u vaterpolu

Vaterpolo reprezentacija Rumunije pobedila je danas selekciju Gruzije rezultatom 15:10 (2:2, 4:4, 2:1, 7:3) u meču drugog kola grupe F Evropskog prvenstva u Beogradu.

N. Paraušić

Najefikasniji u reprezentaciji Rumunije bili su Vlad-Luka Georgesku i Tudor-Anrei Fulea sa po pet postignutih golova.

U selekciji Gruzije istakao se Dušan Vasić sa pet pogodaka, dok je Stefan Pješivac zabeležio dva.

Vaterpolisti Grčke i Italije igraju od 18 časova u drugom kolu grupe F, dok će se 20.30 sati sastati Hrvatska i Turska.

Italija i Grčka imaju po devet bodova u grupi F, Hrvatska i Rumunija po šest, dok su Turska i Gruzija bez bodova.

U poslednjem, trećem kolu grupe F, 21. januara, igraće: Gruzija-Turska (15.30 časova), Italija-Hrvatska (18) i Grčka-Rumunija (20.30).

Plasman u polufinale izboriće dve najbolje reprezentacije u grupi.

Tabela grupe E: Mađarska 9 bodova, Španija 9, Srbija 8, Crna Gora 6, Holandija 1 i Francuska 0.

