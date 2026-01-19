SKANDAL TRESE EVROPSKO PRVENSTVO! Oglasili se Hrvati nakon što su zgrozili ceo svet
Rukometna reprezentacija Hrvatske našla se u centru skandala na Evropskom prvenstvu u švedskom gradu Malme, nakon što je na njihov zahtev sa razglasa puštena pesma kontroverznog pevača Marka Perkovića Tompsona.
Švedski list "Aftonbladet" izvestio je da je ovaj potez izazvao burne reakcije, s obzirom na to da je Tompson poznat po promociji neonacizma i ustaštva, zbog čega su mu nastupi zabranjeni u više evropskih zemalja.
Evropska rukometna federacija (EHF) potvrdila je za švedski list da je hrvatska delegacija insistirala na puštanju sporne pesme, ali i naglasila da se takav incident neće ponoviti.
Na dan utakmice, hrvatska delegacija je više puta tražila da se pesma pusti – i zahtev je svaki put odbijen. Činjenica da je na kraju puštena je za žaljenje i nije trebalo da se dogodi.
- Pesma uopšte ne predstavlja vrednosti za koje se ovo prvenstvo zalaže. Pesma "Ako ne znaš što je bilo" nikada nije bila deo zvanične plejliste za utakmicu. Sve liste pesama su pre početka prvenstva prošle proveru tima za zabavu i samog EHF-a - saopštio je EHF.
Međutim, u Hrvatskoj se "prave ludi" posle velikog skandala na Evropskom prvenstvu i predsednik Hrvatskog rukometnog saveza, Tomislav Grahovac kaže za Večernji list da ga niko nije kontaktirao oko "zabrane".
- Mene lično niko nije kontaktirao i mislim da je vreme da takve stvari prestanemo da komentarišemo. Potpuno smo koncentrisani na rukomet i nastojanje da budemo najbolji što možemo - rekao je Grahovac.
Još dalje je otišao tim menadžer Hrvatske, Ivica Maraš koji kaže da nije ni emitovana pesma Marka Perkovića Tompsona, već neka potpuno druga.
- Ništa službeno nismo dobili, pa ne možemo ništa ni reći. Pesma je prvo od Ninčevića i nije od Tompsona, i pevaju je Hrvatske ruže. Ozbiljni su Šveđani i ne bi pustili pesmu da je išta sporno, a je li to natpis nekog lista ili nešto drugo, ne znam. Koncentrisani smo na rukomet - rekao je Maraš, prenosi Večernji list.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
A NAKON SENZACIJE! Evo kako sve Srbija može u narednu fazu Evropskog prvenstva
19. 01. 2026. u 11:58
USTAŠKA POSLA! Hrvati zgrozili ceo svet na Evropskom prvenstvu
19. 01. 2026. u 06:25
BARSA NE STAJE: Razigrani lider La lige napada tri boda u Baskiji
BARSELONA će u nedelju uveče pokušati da nastavi savršenu seriju i dođe do 12. uzastopne pobede u svim takmičenjima kada bude gostovala Real Sosijedadu na "Anoeti" u okviru 20. kola La Lige (21.00).
18. 01. 2026. u 07:40
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, na meti mnogobrojnih međunarodnih sankcija koje sprovode u delo zemlje tzv. "zapada", a iako se činilo da rusku javnost ništa više ne može da iznenadi, za to se potrudila jedna od tamošnjih najvećih zvezda. Zapravo, ona i više nije "tamošnja". I nije samo jednom šokirala svoju dosadašnju domovinu.
18. 01. 2026. u 13:25
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)