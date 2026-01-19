SKANDAL TRESE EVROPSKO PRVENSTVO! Oglasili se Hrvati nakon što su zgrozili ceo svet

Rukometna reprezentacija Hrvatske našla se u centru skandala na Evropskom prvenstvu u švedskom gradu Malme, nakon što je na njihov zahtev sa razglasa puštena pesma kontroverznog pevača Marka Perkovića Tompsona.

Švedski list "Aftonbladet" izvestio je da je ovaj potez izazvao burne reakcije, s obzirom na to da je Tompson poznat po promociji neonacizma i ustaštva, zbog čega su mu nastupi zabranjeni u više evropskih zemalja.

Evropska rukometna federacija (EHF) potvrdila je za švedski list da je hrvatska delegacija insistirala na puštanju sporne pesme, ali i naglasila da se takav incident neće ponoviti.

Na dan utakmice, hrvatska delegacija je više puta tražila da se pesma pusti – i zahtev je svaki put odbijen. Činjenica da je na kraju puštena je za žaljenje i nije trebalo da se dogodi.

- Pesma uopšte ne predstavlja vrednosti za koje se ovo prvenstvo zalaže. Pesma "Ako ne znaš što je bilo" nikada nije bila deo zvanične plejliste za utakmicu. Sve liste pesama su pre početka prvenstva prošle proveru tima za zabavu i samog EHF-a - saopštio je EHF.

Međutim, u Hrvatskoj se "prave ludi" posle velikog skandala na Evropskom prvenstvu i predsednik Hrvatskog rukometnog saveza, Tomislav Grahovac kaže za Večernji list da ga niko nije kontaktirao oko "zabrane".

- Mene lično niko nije kontaktirao i mislim da je vreme da takve stvari prestanemo da komentarišemo. Potpuno smo koncentrisani na rukomet i nastojanje da budemo najbolji što možemo - rekao je Grahovac.

Još dalje je otišao tim menadžer Hrvatske, Ivica Maraš koji kaže da nije ni emitovana pesma Marka Perkovića Tompsona, već neka potpuno druga.

- Ništa službeno nismo dobili, pa ne možemo ništa ni reći. Pesma je prvo od Ninčevića i nije od Tompsona, i pevaju je Hrvatske ruže. Ozbiljni su Šveđani i ne bi pustili pesmu da je išta sporno, a je li to natpis nekog lista ili nešto drugo, ne znam. Koncentrisani smo na rukomet - rekao je Maraš, prenosi Večernji list.

