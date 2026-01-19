"KAKAV CIRKUS, POKRADENI SMO"! Mađari grme nakon poraza od Srbije, pronašli krivce
Vaterpolisti Srbije savladali su sinoć Mađarsku rezultatom 15:14 (4:4, 4:3, 5:1, 2:6) u utakmici E grupe i obezbedili plasman u polufinale Evropskog prvenstva u Beogradu.
Srbija je na čelu grupe sa 11 bodova i u poslednjem kolu protiv Crne Gore igraće za prvu poziciju.
Španci i Mađari imaju po devet i u direktnom duelu odlučivaće ko će u polufinale. A pre toga Mađari grme na sudije nakon poraza od Srbije.
Naime, reprezentativac Mađarske Adam Nađ kaže da su Srbiju sudije pogurale do pobede. Ko gubi, ima pravo da se ljuti, a sada će morati do polufinala preko selekcije Španije.
- Reprezentacija Srbije je dobra, ali je večeras imala dvojicu 'igrača' više (sudije, prim.aut.), što je sramota da takve stvari mogu da se događaju u današnjem vaterpolu. Sramota je da može i dalje da igra na ovakav način, sa ovakvim odnosom kazni", rekao je Nađ za mađarske medije i dodao:
- Oni su stalno dobijali igrača više, nas su isključivali, poklanjali su im peterce, to je bio cirkus. Srpski tim je dobar, pun olimpijskih šampiona, igrača sa ogromnim iskustvom, koji znaju da igraju i da pobeđuju u domaćem bazenu. Mi nismo imali mnogo šansi u ovom meču, a na kraju smo napravili nekoliko grešaka, nismo birali najbolja rešenja".
Verovali su u preokret protiv Srbije, a sada ih čeka duel sa Špancima i ukoliko žele u polufinale, pobeda je jedina opcoja.
- Apsolutno smo imali osećaj tokom meča da možemo da preokrenemo rezultat, samo da smo bili malo precizniji u poslednja tri minuta. Ono što možemo da naučimo iz ove utakmice, a pred duel sa Španijom je da možemo da se vratimo iz svake situacije. Skoro da smo stigli deficit od pet golova u samo jednoj četvrtini, što pokazuje našu snagu, brzinu i šta možemo sve da ostvarimo kada igramo kao tim, jedan za drugog", istakao je Adam Nađ.
