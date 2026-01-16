Ostali sportovi

"ZBOG NJIH SU MENJANA PRAVILA U VATERPOLU": Uroš Stevanović govorio o Mađarima posle pobede nad Francuskom

Časlav Vuković

16. 01. 2026. u 22:12

SRBIJA je pobedila Francusku sa 14:10 na Evropskom prvenstvu u vaterpolu. "Delfini" su tako nastavili pohod ka polufinalu, a posle meča se oglasio selektor Uroš Stevanović.

FOTO: N. Skenderija

On je bio zadovoljan onim što su njegovi izabranici prikazali u prvoj utakmici druge faze kontinentalnog takmičenja.

- Baš zrela utakmica. Sve što smo spremili, odigrali smo kako treba. Ulazimo u derbi sa Mađarskom za prvu kartu za polufinale - rekao je Stevanović.

Prokomentarisao je i narednog rivala.

- Igramo protiv Mađara zbog kojih su uvek menjana pravila u vaterpolu, jer njima odgovara. Nadam se da će mnogo toga doći do izražaja, energija sa tribina, naša želja, volja i da se nadamo pozitivnom rezultatu - zaključio je trener kragujevačkog Radničkog.

Podsetimo, utakmica Srbija - Mađarska igra se u nedelju od 20.30 u "Beogradskoj areni".

UNIQA osiguranje - zvanično osiguranje Evropskog prvenstva u vaterpolu

UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.

