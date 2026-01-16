"ZBOG NJIH SU MENJANA PRAVILA U VATERPOLU": Uroš Stevanović govorio o Mađarima posle pobede nad Francuskom

SRBIJA je pobedila Francusku sa 14:10 na Evropskom prvenstvu u vaterpolu. "Delfini" su tako nastavili pohod ka polufinalu, a posle meča se oglasio selektor Uroš Stevanović.

On je bio zadovoljan onim što su njegovi izabranici prikazali u prvoj utakmici druge faze kontinentalnog takmičenja.

- Baš zrela utakmica. Sve što smo spremili, odigrali smo kako treba. Ulazimo u derbi sa Mađarskom za prvu kartu za polufinale - rekao je Stevanović.

Prokomentarisao je i narednog rivala.

- Igramo protiv Mađara zbog kojih su uvek menjana pravila u vaterpolu, jer njima odgovara. Nadam se da će mnogo toga doći do izražaja, energija sa tribina, naša želja, volja i da se nadamo pozitivnom rezultatu - zaključio je trener kragujevačkog Radničkog.

Podsetimo, utakmica Srbija - Mađarska igra se u nedelju od 20.30 u "Beogradskoj areni".

