HUMSKA PODRHTAVA! Albert Nađ novi sportski direktor Partizana

Veliko ime među Partizanovcima, legenda crno-belih i čovek bogatog iskustva – Albert Nađ – imenovan je za sportskog direktora Futsal kluba Partizan.

Promocija je simbolično održana u Klubu sportista na stadionu Partizana u Humskoj 1, a tom prilikom obratili su se predsednik Futsal kluba Partizan Nenad Masal i novi sportski direktor Albert Nađ.

O razlozima saradnje, viziji kluba, razvoju mladih i ambicijama u nastavku sezone, za zvanični sajt kluba govorio je predsednik Futsal kluba Partizan Nenad Masal.

Albert i ja se poznajemo dugo, još iz vremena igranja u Omladinskoj školi Partizana. Mišljenja sam da je sada pravi trenutak da jedno takvo ime, uz svo svoje iskustvo igranja i rukovođenja na najvišem nivou, bude uključeno u naš rad. Njegovo znanje, autoritet i razumevanje sistema Partizana predstavljaju veliku vrednost za klub.

Koja će biti njegova uloga u Futsal klubu Partizan?

Albertova uloga je da svima nama približi rad na najvišem nivou. Da nam ukaže na to šta nas očekuje u budućnosti, kako u domaćem elitnom rangu, tako i na evropskoj sceni – od zahteva na terenu do same organizacije kluba. Njegovo iskustvo je dragoceno u postavljanju standarda kojima težimo.

Partizan ima i U19 selekciju sa nekoliko reprezentativaca. Trener omladinske selekcije Senad Aslani napravio je fenomenalan posao. Već sada su se pojedini igrači izborili za status omladinskih reprezentativaca. Albertova uloga, ali i jedan od glavnih ciljeva kluba, jeste da u bliskoj budućnosti omladinska škola, po uzoru na FK Partizan, postane glavni izvor prvog tima.

Futsal je u Evropi sastavni deo fudbalskih klubova, naročito u razvoju mladih igrača. Zašto je to važno?

Imamo jasan primer jednog od najvećih evropskih klubova – Barselone – gde je futsal implementiran u obuku fudbalera. Benefiti su višestruki: razvijaju se tehnički potkovani igrači, stvaraju se tandemi u igri, unapređuje se osećaj za prostor i igru, ubrzava reakcija i donošenje odluka. Futsal je izuzetno važan alat u modernom razvoju igrača.

Pobeda u derbiju i osvajanje Kupa Beograda – kako vidite nastavak sezone?

Smatram da stvari polako dolaze na svoje mesto. Pritisak na trenere i igrače je veliki, jer se od Partizana uvek očekuju rezultati i trofeji. Trenutno imamo osetnu bodovnu prednost, što nam daje prostor za određene inovacije. Otvoreno napadamo i Kup Srbije – ne krijemo ambicije i nismo skromni.

Kako privući navijače futsalu?

Glavni problem futsala do sada bio je taj što se klubovi nisu dovoljno bavili razvojem sporta. Sada se situacija menja – uz Partizan i Crvenu zvezdu, tu su i Vojvodina, Loznica koja je već duže vreme dominantna, Smederevo koje radi izuzetno kvalitetno, kao i Novi Pazar. Od naredne sezone Prva liga biće veoma atraktivno takmičenje. Partizan će se maksimalno potruditi da se liga što pre profesionalizuje, što će jasno odvojiti kvalitet.

Koje su želje i da li će biti promena u timu?

Želja ima mnogo, ali idemo korak po korak. Prioritet je ulazak u Prvu ligu, a Kup Srbije je jedan od jasno zacrtanih ciljeva. Što se tiče promena u timu, doveli smo dva izuzetna pojačanja – Petraševića, već dokazanog prvoligaškog igrača sa bogatom trofejnom karijerom, i mladog Pajkovića, od koga se mnogo očekuje i koji predstavlja veliki potencijal za budućnost.

