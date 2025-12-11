SVE JE SPREMNO: UNIQA zvanično osiguranje Evropskog prvenstva u vaterpolu za muškarce u Beogradu 2026

UNIQA osiguranje nastavlja tradiciju ulaganja u vrhunski sport i podršku organizaciji najvećih sportskih događaja. Ove godine UNIQA postaje zvanično osiguranje Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, prestižnog takmičenja koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta i predstavlja jedan od najznačajnijih sportskih događaja u 2026. godini.

Foto: Slobodan Sandić

UNIQA kao osiguravajuća kompanija EP koje će biti održano u Beogradskoj areni brine se o sigurnosti učesnika takmičenja, osoba angažovanih u organizaciji događaja, volontera i objekta u kojem se održava ovo takmičenje.

- Velika nam je čast da budemo partner Evropskog prvenstva u vaterpolu, sporta koji u Srbiji ima dugu tradiciju, izuzetne uspehe i najvatrenije navijače. Kao i pre deset godina, kada smo prvi put postali zvanično osiguranje evropskog vaterpolo prvenstva održanog u Beogradu, nastavljamo da verujemo u vrednosti timskog duha, zajedništva i pobedničke energije. Zato sa ponosom obezbeđujemo sigurnost učesnika, organizatora i celokupnog događaja, koji će i ovog puta doneti vrhunske sportske trenutke. Kao dugogodišnja podrška vaterpolo timu Srbije, dobro znamo da se najveći rast i najjači uticaj ostvaruju upravo kada radimo kao tim. U vaterpolu, kao i u osiguranju, pobede se postižu kroz poverenje i međusobnu podršku. Upravo zahvaljujući toj zajedničkoj snazi rastemo kao tim, ostvarujemo bolje rezultate, dajemo važan doprinos zajednici i pokazujemo da zaista živimo bolje zajedno - izjavio je Nikola Đukić, predsednik Izvršnog odbora UNIQA neživotnog osiguranja.

Potpisivanje ugovora - Nikola Đukić, predsednik IO UNIQA neživotnog osiguranja i Đorđe Đorđević EWPC / Foto: Slobodan Sandić

Podrška UNIQA osiguranja donosi značajnu vrednost Evropskom prvenstvu.

- Ovaj turnir predstavlja vrhunac evropskog vaterpola i okuplja najbolje timove, stručnjake i publiku iz cele Evrope. Drago nam je što imamo pouzdanog partnera kao što je UNIQA. Obezbeđivanje visokih standarda sigurnosti za takmičare, zvaničnike, volontere i posetioce prioritet je svakog velikog sportskog događaja — i upravo to omogućava kvalitetna osiguravajuća podrška. Radujemo se zajedničkom radu na organizaciji takmičenja koje će, sigurno, biti zapamćeno po atmosferi i sportskim rezultatima“, izjavio je Đorđe Đorđević, direktor EWPC.

Svečani trenutak posle potpisivanja ugovora - Nikola Đukić, predsednik IO UNIQA neživotnog osiguranja i Đorđe Đorđević EWPC / FOTO: Uniqa i Vaterpolo Savez Srbije

Evropsko prvenstvo u vaterpolu za muškarce 2026. biće održano u Beogradu od 10. do 25. januara, kada će se u Beogradskoj areni, okupiti 16 najboljih evropskih reprezentacija.

Ovo je treći put da Beograd dočekuje najveće kontinentalno vaterpolo takmičenje (posle 2006. i 2016), čime još jednom potvrđuje svoj status jednog od najvažnijih centara evropskog vaterpola. Verujemo da će publika ispratiti ovo takmičenje i biti dobar domaćin učesnicima turnira i najboljim evropskim timovima.