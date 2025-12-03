HRVATSKA U NEVERICI, SRBIJA SLAVI! Vaterpolo čudo Radničkog protiv Mladosti iz Zagreba!

OČAJAN početak – fantastičan kraj. Vaterpolisti Radničkog su u petom kolu grupe A Lige šampiona u Kragujevcu posle preokreta savladali Mladost sa 14:11 (0:4, 4:3, 6:4, 4:0). Kragujevčani odlučujući meč za plasman u Top 8 fazu igraju 10. februara iduće godine u Pireju protiv Olimpijakosa.

FOTO: M. Vukadinović

Domaćin je u meč ušao nervozno, stegnuto, što su raspoloženi Zagrepčani iskoristili i u prvoj četvrtini stekli velikih 4:0. Srećom, Prlainović i drugovi se nisu predavali, post su prekinuli golom Strahinje Rašovića u 10. minutu. Pokušavali su već u drugoj četvrtini da uhvate priključak, ali je hrvatski velikan umešno održavao prednost od tri, četiri gola.

Srpski šampion u nastavku je bio uporan, odlučan da osvoji ceo plen. I u trećoj četvrtini je jurio 4:8, 8:11, da bi eksplodirao u poslednjih 10 minuta.

Zaigrali su agresivnije u odbrani, razbranio se Filipović, u napadu su se razgoropadili Prlainović i Vlahopulos i serijom 6:0 stigli su do 14:11. Tako su nadoknadili 15:17 iz Zagreba i sada moraju da pobede Pirejce ukoliko žele među osam najboljih.

Kako Mladost u poslednjem kolu dočekuje Vašaš, moguće je da na kraju sve tri ekipe imaju po 12 bodova i u tom slučaju najslabiji su Zagrepčani. Ako Stevanovićevi puleni ne osvoje sva tri boda, preseliće se u Evrokup.

RADNIČKI - MLADOST 14:11 (0:4, 4:3, 6:4, 4:0)

BAZEN u Kragujevcu. Gledalaca: 700. Sudije: Margeta (Slovenija) i Ome (Nemačka). Igrač više: Radnički 17 (5), Mladost 11 (4). Peterci: Radnički 2 (2), Mladost 1 (1).

RADNIČKI: Filipović (9 odbrana), Strahinja Rašović 2, Dedović, Ranđelović, Petar Jakšić, Pijetlović 1, Prlainović 5 (2), Nikola Jakšić, Murišić, Vapenski 2, Vlahopulos 4, Viktor Rašović, Todorovski, Dadvani.

MLADOST: Marcelić (10 odbrana), Bašić 1, Tončinić 1, Buljubašić 1, Babić, Biljaka 1, Bukić 1, Lazić 2, Nagajev 1, Vrlić, Vukičević, Harkov 2 (1), Čubranić, Lončar 1.

Grupa A

PETO kolo grupe A: Radnički – Mladost 14:11, Olimpijakos – Vašaš 20:8. Šesto kolo, 10.februar: Olimpijakos – Radnički, Mladost – Vašaš.

TABELA: Olimpijakos 12, Radnički 9, Mladost 9, Vašaš 0 bodova.

