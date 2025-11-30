PROTIV DOMAĆINA ZA PRVO MESTO: Srbija protiv Nemaca za totalnu dominaciju na Svetskom prvenstvu
Ženska rukometna reprezentacija Srbije igraće večeras od 18 časova protiv selekcije Nemačke u meču trećeg kola grupe C na Svetskom prvenstvu u Štutgartu.
Srbija je u prvom kolu pobedila Urugvaj 31:19, dok je u drugom kolu bila bolja od Islanda (27:26). Rukometašice Nemačke su u prvom kolu nadigrale Island 32:25, a potom su u drugom kolu savladale Urugvaj 32:18.
Rukometašice Srbije i Nemačke su obezbedile plasman u narednu fazu takmičenja na SP.
"Imaju veći pritisak od nas, to je sigurno. Treba da uđemo u utkakmicu mirne glave i da ponovimo 45 minuta igre iz meča sa Islandom. Verujem da možemo da iznenadimo, samo da budemo borbene, uz jaku odbranu i naše golmane možemo dobro da igramo. Moramo da se vraćamo nazad jer i one mnogo trče i znaj usve da kazne. Nemamo šta da izgubimo, osovjili smo dva boda koja su bila njabitnija, tako da možemo mirne glave dalje", izjavila je kapiten reprezentacije Srbije Katarina Krpež-Šlezak.
U prvom meču trećeg kola grupe C, od 15.30 časova sastaće se Island i Urugvaj.
BONUS VIDEO: TAJSON FJURI EKSKLUZIVNO ZA NOVOSTI: Najlepši pileći burger sam jeo u Somboru
Preporučujemo
JAČI I OD POVREDE! Nikola Jokić odigrao savršenu utakmicu (VIDEO)
30. 11. 2025. u 08:10
HOROR U IZRAELU! Hteli da linčuju Srbina, bacali mu baklje i dimne bombe na stan
30. 11. 2025. u 08:28
NIKOLA JOKIĆ OVO NIJE ZASLUŽIO! Brutalne uvrede na račun Srbina u Arizoni (VIDEO)
30. 11. 2025. u 09:24
RAJAKOVIĆEVOM NIZU DOŠAO KRAJ: Toronto poražen nakon velike drame
30. 11. 2025. u 08:52
VLAHOVIĆEVA REDOVNA MUŠTERIJA: Srbin redovno trese mreže Sardinijaca kojima se ne piše dobro na "Alijanc stadionu"
JUVENTUS će u nedelju uveče pokušati da iskoristi samopouzdanje stečeno u Evropi i da se vrati pobedama u Seriji A kada na bude dočekao Kalljari koji već dva meseca ne zna za trijumf (18.00).
29. 11. 2025. u 07:30
"DELIJE" OTKRILE: "ON JE KLjUČNI IGRAČ U PROJEKTU GAŠENjA PARTIZANA!" - Željko Obradović gleda i ne veruje šta su navijači Zvezde uradili
Burno je u KK Partizan, a dok "grobari" s nestrpljenjem čekaju najnovije vesti iz crno-belog tabora, jer je dosadašnjei trener ekipe Željko Obradović definitivno dao ostavku i nije prihvatio poziv uprave da ipak nastave saradnju, oglasile su se i "delije", pristalice crveno-belih.
30. 11. 2025. u 15:21
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)