ZAPAD U ŠOKU! Rusija slavi, ovo su čekali od početka rata u Ukrajini
ZANIMLjIVA vest dolazi iz sveta sporta!
Međunarodna džudo federacija objavila je danas da je ruskim džudistima vraćeno pravo da učestvuju na međunarodnim takmičenjima pod bojama svoje zastave i sa svojom himnom.
Ova odluka, takva prva neke sportske federacije prema Rusiji od početka rata u Ukrajini 2022. godine, stupa na snagu od takmičenja u Dubaiju koje počinje u petak.
Ruski džudo savez je pozdravio "ovu istorijsku odluku".
"Zahvaljujemo Međunarodnoj džudo federaciji na ovoj dugo očekivanoj, pravednoj i hrabroj odluci", naveo je predsednik ruskog saveza Sergej Solovejčik.
