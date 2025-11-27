ZAPAD U ŠOKU! Rusija slavi, ovo su čekali od početka rata u Ukrajini

ZANIMLjIVA vest dolazi iz sveta sporta!

Foto: AP

Međunarodna džudo federacija objavila je danas da je ruskim džudistima vraćeno pravo da učestvuju na međunarodnim takmičenjima pod bojama svoje zastave i sa svojom himnom.

Ova odluka, takva prva neke sportske federacije prema Rusiji od početka rata u Ukrajini 2022. godine, stupa na snagu od takmičenja u Dubaiju koje počinje u petak.

Ruski džudo savez je pozdravio "ovu istorijsku odluku".

"Zahvaljujemo Međunarodnoj džudo federaciji na ovoj dugo očekivanoj, pravednoj i hrabroj odluci", naveo je predsednik ruskog saveza Sergej Solovejčik.

