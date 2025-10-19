ATLETSKI SPEKTAKL U APATINU : U nedelju u 11 časova startuje „29. Apatinski- Dunavski polumaraton“

NA startu tradicionalne atletske manifestacije, „29. Apatinski- Dunavski polumaraton“, u nedelju 19. oktobra u 11 časova, ispred glavnog ulaza u „Specijalnu bolnicu Junaković“, biće više od 750 takmičara i takmičarki iz 10 zemalja.

Apatinski Dunavski polumaraton

Oni će, kako ističu organizatori, doneti pozitivnu energiju ulicama Apatina nadmetanjem u polumaratonskoj trci na 21, 097 kilometara, u trci na 10 kilometara, štafetnoj trci po pet kilometara i u nordijskom hodanju na 10 kilometara.

Pored glavnih trka biće održana i trka za Srećnije detinjstvo, na 400 metara, koja se tradicionalno realizuje u saradnji sa Crvenim krstom Apatin, a start je u 10,30 časova.

Apatinski Dunavski polumaraton Prošlogodišnji start glavne trke

Goran Čegar, naš proslavljeni dugoprugaš, osnivač manifestacije, ističe da smotra atletičara u Apatinu nastavlja svoju tradiciju i na najbolji način prezentuje zdrav način života, lepotu sporta i rekreacije.

Apatinski Dunavski polumaraton

Medalja za učesnike

- Na dan trke u regionu ima više sportskih događaja, desetak drugih trka, ali i pored toga veliki broj trkača iz Srbije, regiona i Evrope su odabrali Apatinski Dunavski polumaraton. Pored toga, Srpski atletski Savez je izabrao Apatin za domaćina Prvenstva Srbije u polumaratonu za seniore i seniorke, što je veliko priznanje za naš klub i naš grad. Takođe, to nije samo sportska manifestacija, jer naš polumaraton ima turistički, rekreativni, ali i humanitarni karakter- kaže Čegar.

Tehnički organizator manifestacije je Atletski klub Apatin, pokrovitelji su Srpski atletski savez, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu i Opština Apatin uz podršku Turističke organizacija Apatina.

Za vreme trajanja manifestacije saobraćaj na delu puta od Banje Junaković i Apatina biće zatvoren za saobraćaj od 10,45 do 13,45 časova.

Apatinski Dunavski polumaraton Goran Čegar sa medaljom

BRZA STAZA

- STAZA polumaratona je brza i ravna 100 odsto, obeležen je svaki kilometar, sa 11 okrepnih stanica koje će se prostirati duž cele trase, i, naravno staza je zatvorena za saobraćaj. Trkače će u zoni starta i cilja ispred Banje Junaković zabavljati tamburaški orkestar Dunavski biseri i apatinska rok grupa Prljavi Romeo. Za podršku učesnicima manifestacije, na više od 10 punktova obezbeđena je duž cele trase muzika za koju su zaduženi lokalni di džejevi, a tu je i apatinska rok grupa Krvava Meri - ističe Goran Čegar.

Apatinski Dunavski polumaraton

HUMANITARNI DUGOPRUGAŠI

Manifestacija u Apatinu će imati niz edukativnih radionica koje će realizovati volonteri Crevnog krsta Apatin i Sombor, kao i humanitarnih akcija za prikupljanje sredstava za lečenje bolesne dece koju će organizovati „Humanitarna sportska organizacija KTJ". Grupa trkača iz Subotice, predvođena Tijanom Mijović, trčaće u Apatinu humanitarno za dečaka Lea Milića i sva prikupljena sredstva preko SMS poruka na broj 1341 na 3030 opredeliće za njegovo lečenje.