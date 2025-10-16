SPEKTAKL U RUMI: Odbojkaši Radničkog i Partizana 2.novembra boriće se za pehar pobednika Superkupa Srbije za odbojkaše
ODBOJKAŠI Radničkog i Partizana za trofej Superkupa Srbije boriće se 2.novembra u Rumi, saopštio je OSS. Kragujevčani su prošle godine osvojili duplu krunu, Kup i prvenstvo, tako da će se za pehar boriti sa crno-belima, koje su savladali u finalu Kupa.
Radnički dosada nije osvojio Superkup Srbije. Najuspešnija je Crvena zvezda sa šest trofeja. Druga je Vojvodina sa pet, treći Novi Pazar sa dva i Partizan sa jednim trijumfom.
PARTIZAN JE U MADRIDU: Crno-beli imaju kvalitet da se nadmeću na gostovanjima
REAL Madrid će u četvrtom kolu Evrolige ugostiti Partizan.
15. 10. 2025. u 07:55 >> 07:57
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)