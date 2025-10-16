Ostali sportovi

SPEKTAKL U RUMI: Odbojkaši Radničkog i Partizana 2.novembra boriće se za pehar pobednika Superkupa Srbije za odbojkaše

Slobodan Krstović

16. 10. 2025. u 16:08

ODBOJKAŠI Radničkog i Partizana za trofej Superkupa Srbije boriće se 2.novembra u Rumi, saopštio je OSS. Kragujevčani su prošle godine osvojili duplu krunu, Kup i prvenstvo, tako da će se za pehar boriti sa crno-belima, koje su savladali u finalu Kupa.

OSSRB

Radnički dosada nije osvojio Superkup Srbije. Najuspešnija je Crvena zvezda sa šest trofeja. Druga je Vojvodina sa pet, treći Novi Pazar sa dva i Partizan sa jednim trijumfom.

