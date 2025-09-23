DERBI 30.SEPTEMBRA: Zbog obaveza rukometašica Crvene zvezde okršaj drugog kola Arkus lige sa Borankama pomeren za sedam dana
POSLE puaze zbog obaveza reprezentacije u EHF nedelji, sutra se nastavlja ARKUS liga za rukometašice. Derbi drugog kola između Bora i Crvena zvezda odigraće se 30.septembra zbog obaveza crveno-belih u Ligi Evrope. Naime, Beograđanke će 27. i 28. septembra na Banjici u prvom kolu kvalifikacija igrati sa švajcarskom ekipom Sporna Igls. A sutra će biti zanimljivi dueli Napretja i Železničara, Jagodine i Bekamenta...
DRUGO kolo ARKUS lige za rukometašice, sreda: Naisa - Medicinar (19.00), Jagodina - Bekament (19.00), Napredak - Železničar (19.30), Mladost - Ruma (20.00), Partizan - Temerin (20.30). Utorak, 30.septembar: Bor - Crvena zvezda (19.00).
TABELA: Jagodina, C. zvezda, Napredak, Bor, Naisa, Ruma 2, Temerin, Železničar, Bekament, Mladost NP, Partizan, Meidinar 0 bodova.
