DERBI 30.SEPTEMBRA: Zbog obaveza rukometašica Crvene zvezde okršaj drugog kola Arkus lige sa Borankama pomeren za sedam dana

23. 09. 2025. u 12:20

POSLE puaze zbog obaveza reprezentacije u EHF nedelji, sutra se nastavlja ARKUS liga za rukometašice. Derbi drugog kola između Bora i Crvena zvezda odigraće se 30.septembra zbog obaveza crveno-belih u Ligi Evrope. Naime, Beograđanke će 27. i 28. septembra na Banjici u prvom kolu kvalifikacija igrati sa švajcarskom ekipom Sporna Igls. A sutra će biti zanimljivi dueli Napretja i Železničara, Jagodine i Bekamenta...

DRUGO kolo ARKUS lige za rukometašice, sreda: Naisa - Medicinar (19.00), Jagodina - Bekament (19.00), Napredak - Železničar (19.30), Mladost - Ruma (20.00), Partizan - Temerin (20.30). Utorak, 30.septembar: Bor - Crvena zvezda (19.00).

TABELA: Jagodina, C. zvezda, Napredak, Bor, Naisa, Ruma 2, Temerin, Železničar, Bekament, Mladost NP, Partizan, Meidinar 0 bodova.

